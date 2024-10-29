ÇµÌÚºä46¡¦µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¡È¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¡É¡¡ÃæÀ¾¥¢¥ë¥Î¡¢¡ÈÃÑ¤¸¤é¤¤¥Ð¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ë¡É¤âÅÐ¾ì¡ª
¡¡ÇµÌÚºä46¤ÎÃæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢ºòÇ¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤Î¸ÞÆÁÌò¤Ç¤Î¹¥±é¤Ê¤É¡¢¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤È¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤â¹¤²¤Æ¤¤¤ëµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤¬10·î29ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©FLASH¡×¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤ÇÉ½»æ¤È´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇµÌÚºä46¡¦µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤¬É½»æ¤Î¡Ö½µ´©FLASH¡×ºÇ¿·¹æ
¡¡¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊÅ¡Âð¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¡Ö¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¡×¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÉ½¸½¡£ô¥¤È¤·¤¿¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê´ãº¹¤·¤ò¸«¤»¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¼¡¤Î½Ö´Ö¤Ë¤ÏÄìÈ´¤±¤Ë¶þÂ÷¤Î¤Ê¤¤¾Ð´é¤Ë¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¡¢¡ÖÆü¾ï¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¥ª¥Õ¤ÎÆü¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿²á¤´¤·Êý¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦ÏÈ¤ò±Û¤¨¤Æ±©¤Ð¤¿¤¯Èà½÷¤Î¡Öº£¡×¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿10¥Ú¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î²Î¾§ÎÏ¤òÉð´ï¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹ÇµÌÚºä46¤Î5´üÀ¸¡¦ÃæÀ¾¥¢¥ë¥Î¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë½éÅÐ¾ì¡£»£±Æ¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿²¹Àô½É¤Ç¤Ï¡¢¥¥å¡¼¥È¤ÊÍá°á»Ñ¤òÈäÏª¡£¥ì¥È¥í¤Ê¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤·¤ã¤¤¤À¤ê¡¢Çò¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç²Ö¤ÎÃæ¤ËÐÊ¤à¤Ê¤É¡¢°¦¤·¤µËþÅÀ¤Î8¥Ú¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÇµÌÚºä46¤Ë¤Ïà²¸Á÷¤êá¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Îå«¤ò¸ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤âÉ¬¸«¡£ÇµÌÚºä46¼¡À¤Âå¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ëÃæÀ¾¤ÎÆâÌÌ¤Ë¤â¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«ËÜ¹æ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤¬ºÆÀ¸²ó¿ô290Ëü²óÄ¶¤¨¤Î¥¦¥§¥Ö¥É¥é¥Þ¡Ø30ºÐÌÜÁ°¡¢¿ÍÀ¸Àß·×¶¸¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿½÷Í¥¤ÎÌÚÂ¼ÍÕ·î¡¢¡ÈÃÑ¤¸¤é¤¤¥Ð¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ë¡É¤ÎÆ°²è¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇÂçÌö¿ÊÃæ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦¤È¤¤Á¤ã¤ó¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öº´µ×´ÖÀë¹Ô¤ÎNOBROCK TV¡×¤Î¥É¥Ã¥¥ê´ë²è¤Ç¡¢¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¥Ô¥å¥¢¤¹¤®¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇµÌÚºä46¡¦µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤¬É½»æ¤Î¡Ö½µ´©FLASH¡×ºÇ¿·¹æ
¡¡¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊÅ¡Âð¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¡Ö¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¡×¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÉ½¸½¡£ô¥¤È¤·¤¿¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê´ãº¹¤·¤ò¸«¤»¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¼¡¤Î½Ö´Ö¤Ë¤ÏÄìÈ´¤±¤Ë¶þÂ÷¤Î¤Ê¤¤¾Ð´é¤Ë¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¡¢¡ÖÆü¾ï¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¥ª¥Õ¤ÎÆü¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿²á¤´¤·Êý¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦ÏÈ¤ò±Û¤¨¤Æ±©¤Ð¤¿¤¯Èà½÷¤Î¡Öº£¡×¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿10¥Ú¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÇµÌÚºä46¤Ë¤Ïà²¸Á÷¤êá¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Îå«¤ò¸ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤âÉ¬¸«¡£ÇµÌÚºä46¼¡À¤Âå¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ëÃæÀ¾¤ÎÆâÌÌ¤Ë¤â¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«ËÜ¹æ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤¬ºÆÀ¸²ó¿ô290Ëü²óÄ¶¤¨¤Î¥¦¥§¥Ö¥É¥é¥Þ¡Ø30ºÐÌÜÁ°¡¢¿ÍÀ¸Àß·×¶¸¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿½÷Í¥¤ÎÌÚÂ¼ÍÕ·î¡¢¡ÈÃÑ¤¸¤é¤¤¥Ð¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ë¡É¤ÎÆ°²è¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇÂçÌö¿ÊÃæ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦¤È¤¤Á¤ã¤ó¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öº´µ×´ÖÀë¹Ô¤ÎNOBROCK TV¡×¤Î¥É¥Ã¥¥ê´ë²è¤Ç¡¢¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¥Ô¥å¥¢¤¹¤®¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£