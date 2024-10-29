東急、乗り継ぎキャンペーン、鉄道・バスの乗車で1日最大100ポイントプレゼント
東急電鉄と東急バスは、11月1日から12月31日までの期間限定で、「電車とバスで貯まるTOKYU POINT」に登録済みのPASMOまたはSuicaで東急線と東急バスの両方を同日に利用した人に最大100ポイントプレゼントする「乗り継ぎキャンペーン」を実施する。
最大100ポイントのTOKYU POINTをプレゼント
「電車とバスで貯まるTOKYU POINT」は、事前にPASMOまたはSuica（モバイルPASMO、モバイルSuicaを含む）のIDを登録するとTOKYU POINTがたまるプログラム。進呈するポイント数は東急線と東急バスの利用券種（定期券・定期券区間外）の組み合わせに応じて変わり、東急線の定期券と東急バス（定期券なし）の組み合わせの場合、1日あたり50ポイントとなる。東急線・東急バスともに定期券区間内のみの利用は対象外。
キャンペーンで進呈するポイントの詳細
なお、「電車とバスで貯まるTOKYU POINT」に登録した日の前日乗車分からポイント加算の対象となる。東急バスの空港連絡バス、高速バス、オープントップバス（定期観光バス）、オンデマンドバス、貸切・送迎バスは対象外。
最大100ポイントのTOKYU POINTをプレゼント
●期間限定キャンペーン
「電車とバスで貯まるTOKYU POINT」は、事前にPASMOまたはSuica（モバイルPASMO、モバイルSuicaを含む）のIDを登録するとTOKYU POINTがたまるプログラム。進呈するポイント数は東急線と東急バスの利用券種（定期券・定期券区間外）の組み合わせに応じて変わり、東急線の定期券と東急バス（定期券なし）の組み合わせの場合、1日あたり50ポイントとなる。東急線・東急バスともに定期券区間内のみの利用は対象外。
キャンペーンで進呈するポイントの詳細
なお、「電車とバスで貯まるTOKYU POINT」に登録した日の前日乗車分からポイント加算の対象となる。東急バスの空港連絡バス、高速バス、オープントップバス（定期観光バス）、オンデマンドバス、貸切・送迎バスは対象外。