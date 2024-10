King Gnu、新曲「ねっこ」が各種チャートで30冠達成！神木隆之介主演ドラマ『海に眠るダイヤモンド』主題歌

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『海に眠るダイヤモンド』のために書き下ろしたミドルバラード「ねっこ」は、ドラマ初回放送で解禁され、大きな話題に!

King Gnuが、約1年ぶりに配信リリースした新曲「ねっこ」が、10月21日のリリース後、約1週間のうちに各種デイリー、週間チャートで合計30冠を達成した。

本楽曲は、神木隆之介が主演を務めるTBS系日曜劇場『海に眠るダイヤモンド』(毎週日曜 21時~)の主題歌としてKing Gnuが書き下ろしたミドルバラード。10月20日のドラマ初回放送にて解禁され、大きな話題を呼んだ。

リリース情報

2024.09.25 ON SALE

Blu-ray『King Gnu Dome Tour THE GREATEST UNKNOWN at TOKYO DOME』

2024.10.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「MASCARA」セルフカバー

2024.10.21 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ねっこ」

番組情報

TBS 日曜劇場『海に眠るダイヤモンド』

毎週日曜21:00~21:54

脚本:野木亜紀子

演出:塚原あゆ子、福田亮介、林 啓史、府川亮介

プロデュース:新井順子、松本明子

日曜劇場『海に眠るダイヤモンド』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/umininemuru_diamond_tbs/

King Gnu OFFICIAL SITE

http://kinggnu.jp/