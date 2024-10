2年連続で“世界最高GK”の称号を得たE・マルティネス「僕を助けてくれたすべての方々のおかげ」

フランスのサッカー専門誌『フランス・フットボール』は28日、年間最優秀GKに贈られるヤシン・トロフィーの受賞者を発表し、アストン・ヴィラに所属するアルゼンチン代表GKエミリアーノ・マルティネスが2年連続で選出された。この結果を受けて、E・マルティネスが自身の公式Instagram(@emi_martinez26)に感謝の言葉を綴っている。ヤシン・トロフィーとはGK版のバロンドールで、2019年に新設された。GKとして唯一バロンドールを受賞したことのある元ソビエト連邦代表(※当時)GKの故レフ・ヤシン氏にちなんだ名称となっている。初年度にリヴァプール所属のブラジル代表GKアリソンが同賞に輝いたのを皮切りに、翌年は新型コロナウイルスの影響で中止となったが、以降はパリ・サンジェルマン所属のイタリア代表GKジャンルイジ・ドンナルンマ、レアル・マドリード所属のベルギー代表GKティボー・クルトワ、そして昨年はE・マルティネスがトロフィーを掲げてきた。

Thank you @AVFCOfficial and @Argentina the best is yet to come pic.twitter.com/6X2nDVkrc4