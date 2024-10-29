エヴォリューショントイ「グリッドマン ユニバース HAF シリーズ」がホビーサーチにて予約開始
【HAF グリッドマン Universe Fighter Special Edition】
11月 発売予定
価格：12,980円
【HAF アレクシス・ケリヴ New Order】
11月 発売予定
価格：15,180円
【HAF グリッドマン Universe Fighter Special Edition】
10月以降 発売予定
価格：15,180円
11月 発売予定
価格：12,980円
【HAF アレクシス・ケリヴ New Order】
11月 発売予定
価格：15,180円
【HAF グリッドマン Universe Fighter Special Edition】
10月以降 発売予定
価格：15,180円
ホビーサーチは、EVOLUTION・TOYから2024年10月発売予定の「HAF グリッドマン Universe Fighter Special Edition」、「HAF アレクシス・ケリヴ New Order」、「HAF グリッドマン Animetion Style」の予約受付を開始した。
本商品は、映画「グリッドマン ユニバース」より「グリッドマン Universe Fighter」、「アレクシ・スケリヴ ニューオーダー」、「電光超人グリッドマン Animation Style」をアクションフィギュア化したもの。
HAF（ヒーローアクションフィギュアシリーズ）独自の関節パーツでを搭載しており、自由なポージングを楽しめる。
また、「HAF グリッドマン Universe Fighter Special Edition」ではエフェクトパーツ(グリッドビーム)、別れのシーンを再現できる新世紀中学生クリアパネルなどが付属する。
□ホビーサーチの「HAF グリッドマン Universe Fighter Special Edition」
□ホビーサーチの「HAF アレクシス・ケリヴ New Order」
□ホビーサーチの「HAF グリッドマン Animetion Style」
(C) 円谷プロ (C)2023 TRIGGER・雨宮哲/「劇場版グリッドマンユニバース」製作委員会