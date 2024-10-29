Album『UTAHAI』 UTAHAI composed by HENTONA NAOKO発売中・配信中配信リンク：https://jvcmusic.lnk.to/UTAHAICD：VICL-66014 3300円（税込）参加アーティスト：辺土名直子（作編曲/Piano）、Cocco（歌）、糸数 知（歌）、知念利津子（歌）大城建大郎（歌三線/笛）、Chris (Bass）、椎野恭一（Percussion）他＜収録曲＞01. プロローグ〜やうら02. 揚作田節03. 多幸山04. 壕05. 月ぬ美しゃ06. Time07. 国頭サバクイ08. カリユシ09. 紡ぎ10. 藍色血潮Live Blu-ray/DVD 『沖縄のウタ拝2022』 UTAHAI composed by HENTONA NAOKO】発売中 Blu-ray/VIXL-466 DVD/VIBL-1153価格：6600円（税込） Blu-ray/DVD共通:出演アーティスト：辺土名直子（作編曲/Piano）、Cocco（歌/踊り）、知念利津子（歌・ソプラノ）、大城建大郎（歌三線／笛）、Chris (Bass）、椎野恭一（Percussion）＜収録曲＞01. やうら02. 揚作田節03. 想い事〜てぃんさぐぬ花04. 壕05. 386世果報06. 屋嘉節07. 月ぬ美しゃ08. 国頭サバクイ09. 多幸山10. 拝みウタ11. Time12. Baton13. カリユシ14. 紡ぎ15. 藍色血潮16. アンコール・唐船ドーイ

ライブ・イベント情報







＜沖縄のウタ拝2024＞オフィシャルサイト：https://utahai.okinawa/出演：辺土名直子（作編曲、Piano）、Cocco（歌、踊り）、糸数 知（歌）、大城建大郎（歌三線／笛）、Chris (Bass）、椎野恭一（Percussion）沖縄公演ゲスト：仲村逸夫(歌三線）、仲嶺良盛（歌三線）、池間北斗(箏）東京公演ゲスト：細川拓実(歌三線）大阪公演ゲスト：澤岻安樹(歌三線）全公演ゲスト：根岸孝旨チケット：全公演共通 8月23日（土）10:00 イープラスにて発売開始沖縄公演11/10（日） アイム・ユニバース てだこホール 大ホール 開場15:30 / 開演16:30チケット：一般 S席 6500円 A席 5500円U22（22歳以下） 2000円 ※後方など演出的に見えにくいお席も含みます。小学生・中学生 S席 3000円 A席 2500円全席指定、未就学児童入場不可東京公演11/29（金） 渋谷区文化総合センター大和田 さくらホール 開場18:00 / 開演19:0011/30（土） 渋谷区文化総合センター大和田 さくらホール 開場13:00 / 開演14:00チケット：一般 S席 8000円 A席 7000円U22（22歳以下） 2000円 ※後方など演出的に見えにくいお席も含みます。小学生・中学生 S席 4000円 A席 3500円全席指定、未就学児童入場不可大阪公演12/10（火）吹田市文化会館 メイシアター 中ホール 開場17:30 / 開演18:3012/11（水）吹田市文化会館 メイシアター 中ホール 開場17:30 / 開演18:30チケット：一般 S席 8000円 A席 7000円U22（22歳以下） 2000円 ※後方など演出的に見えにくいお席も含みます。小学生・中学生 S席 4000円 A席 3500円全席指定、未就学児童入場不可【イベント出演スケジュール】※以下、Cocco from 沖縄のウタ拝での出演となります。8月11日（日）「真夏の沖縄音楽フェスティバル2024」 @ 大阪・大阪新歌舞伎座9月23日（月・祝）「琉球フェスティバル2024 東京」 @ 東京・日比谷公園大音楽堂