Cocco参加の総合芸術舞台「沖縄のウタ拝」のアルバム収録曲より「壕」MVをプレミア公開
ピアニスト/作編曲家の辺土名直子とアーティストのCoccoが中心メンバーとなり2015年に始動した「沖縄のウタ拝」。UTAHAI composed by HENTONA NAOKO名義で10月23日にリリースとなった初の音源作品・アルバム『UTAHAI』より、「壕」のミュージックビデオがYouTubeプレミア公開となる。
すでにティザー映像は公開となっており、無機質なコンクリートに囲まれた建物の中、躍動感あるピアノを弾く辺土名の姿に、Coccoのダンスシーンが幻想的にインサート。ジャズテイストのサウンドとクールな色彩が印象的なミュージックビデオとなっている。
YouTubeプレミア公開情報
10月30日（水）午前0時 YouTubeプレミア公開
https://youtu.be/gw5oaiyoCNw
リリース情報
発売中・配信中
配信リンク：https://jvcmusic.lnk.to/UTAHAI
CD：VICL-66014 3300円（税込）
参加アーティスト：辺土名直子（作編曲/Piano）、Cocco（歌）、糸数 知（歌）、知念利津子（歌）
大城建大郎（歌三線/笛）、Chris (Bass）、椎野恭一（Percussion）他
＜収録曲＞
01. プロローグ〜やうら
02. 揚作田節
03. 多幸山
04. 壕
05. 月ぬ美しゃ
06. Time
07. 国頭サバクイ
08. カリユシ
09. 紡ぎ
10. 藍色血潮
Live Blu-ray/DVD 『沖縄のウタ拝2022』 UTAHAI composed by HENTONA NAOKO】
発売中 Blu-ray/VIXL-466 DVD/VIBL-1153
価格：6600円（税込） Blu-ray/DVD共通:
出演アーティスト：辺土名直子（作編曲/Piano）、Cocco（歌/踊り）、知念利津子（歌・ソプラノ）、大城建大郎（歌三線／笛）、Chris (Bass）、椎野恭一（Percussion）
＜収録曲＞
01. やうら
02. 揚作田節
03. 想い事〜てぃんさぐぬ花
04. 壕
05. 386世果報
06. 屋嘉節
07. 月ぬ美しゃ
08. 国頭サバクイ
09. 多幸山
10. 拝みウタ
11. Time
12. Baton
13. カリユシ
14. 紡ぎ
15. 藍色血潮
16. アンコール・唐船ドーイ
ライブ・イベント情報
オフィシャルサイト：https://utahai.okinawa/
出演：辺土名直子（作編曲、Piano）、Cocco（歌、踊り）、糸数 知（歌）、大城建大郎（歌三線／笛）、Chris (Bass）、椎野恭一（Percussion）
沖縄公演ゲスト：仲村逸夫(歌三線）、仲嶺良盛（歌三線）、池間北斗(箏）
東京公演ゲスト：細川拓実(歌三線）
大阪公演ゲスト：澤岻安樹(歌三線）
全公演ゲスト：根岸孝旨
チケット：全公演共通 8月23日（土）10:00 イープラスにて発売開始
沖縄公演
11/10（日） アイム・ユニバース てだこホール 大ホール 開場15:30 / 開演16:30
チケット：一般 S席 6500円 A席 5500円
U22（22歳以下） 2000円 ※後方など演出的に見えにくいお席も含みます。
小学生・中学生 S席 3000円 A席 2500円
全席指定、未就学児童入場不可
東京公演
11/29（金） 渋谷区文化総合センター大和田 さくらホール 開場18:00 / 開演19:00
11/30（土） 渋谷区文化総合センター大和田 さくらホール 開場13:00 / 開演14:00
チケット：一般 S席 8000円 A席 7000円
U22（22歳以下） 2000円 ※後方など演出的に見えにくいお席も含みます。
小学生・中学生 S席 4000円 A席 3500円
全席指定、未就学児童入場不可
大阪公演
12/10（火）吹田市文化会館 メイシアター 中ホール 開場17:30 / 開演18:30
12/11（水）吹田市文化会館 メイシアター 中ホール 開場17:30 / 開演18:30
チケット：一般 S席 8000円 A席 7000円
U22（22歳以下） 2000円 ※後方など演出的に見えにくいお席も含みます。
小学生・中学生 S席 4000円 A席 3500円
全席指定、未就学児童入場不可
【イベント出演スケジュール】
※以下、Cocco from 沖縄のウタ拝での出演となります。
8月11日（日）「真夏の沖縄音楽フェスティバル2024」 @ 大阪・大阪新歌舞伎座
9月23日（月・祝）「琉球フェスティバル2024 東京」 @ 東京・日比谷公園大音楽堂
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