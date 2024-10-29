¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¡×ÆâÌîÀ»ÍÛ56ºÐ¡¢¤Û¤Ü¥¹¥¥ó¥Ø¥Ã¥É¤Ë·ãÊÑ¡Ö°ì½Ö¤É¤Ê¤¿¤«¤È¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÆâÌîÀ»ÍÛ¤¬29Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢½÷Í¥¡¦»ûÅç¤·¤Î¤Ö¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£·ãÊÑ¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆâÌîÀ»ÍÛ56ºÐ¡¢¤Û¤Ü¥¹¥¥ó¥Ø¥Ã¥É¤Ë·ãÊÑ¡¡¶âÈ±»Ñ¤Ë¤â¶Ã¤¡Ê4Ëç¡Ë
¡¡ÀèÆü»ûÅç¤Ï¡¢Ìò½ê¹»Ê¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡ØÈ¬¸¤ÅÁ¡Ù¡Ê10·î25Æü¸ø³«¡Ë¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë½ÐÀÊ¡£¡ÖÈ¬¸¤ÅÁ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤ÎÌë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢½Ð±é¼Ô¤ÎÆâÌî¡¢¹õÌÚ²Ú¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ÆâÌî¤Ï¹õÈ±¤«¤éÌÀ¤ë¤¤¶âÈ±¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÆâÌî¤µ¤ó¶âÈ±!?!?¡¡¤Ê¤Ë¤´¤È¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¶âÈ±¤ÎÆâÌîÀ»ÍÛ¤µ¤ó¤¬³Ê¹¥ÎÉ¤¯¤Æ²Ä°¦¤¯¤Æ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¤³¤ó¤ÊÌìÇÌ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Í¡×¡Ö¡ôÈ¬¸¤ÅÁ¡¡¡ô³ë¾þËÌºØ¡¡¡ôÂìÂôÇÏ¶×¤ÎºÊ¤ªÉ´¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÆâÌî¤È¤ÎÌò»Ñ¤ò¸ø³«¡£ÉâÀ¤³¨»Õ¡¦³ë¾þËÌºØÌò¤ò±é¤¸¤ëÆâÌî¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀç¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¼ñ¿¼¤¤»Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°ì½Ö¡¡¤É¤Ê¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¡Ê±Ç²è¤ò¡Ë´Ñ¤Þ¤·¤¿¡¡¤ªÆó¿Í¤Î½Â¤¤±éµ»¡¢ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡¡Âç¹¥¤¤Ê¤ªÆó¿Í¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡ØÈ¬¸¤ÅÁ¡Ù¤Ï¡¢»³ÅÄÉ÷ÂÀÏº¤Î¾®Àâ¡ØÈ¬¸¤ÅÁ¡¡¾å¡¦²¼¡Ù¡Ê³ÑÀîÊ¸¸Ë´©¡Ë¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤«¤ÄåÌÌ©¤ÊVFX¤ò¶î»È¤·¤Æ¼Â¼Ì²½¤·¤¿ºîÉÊ¡£Î¤¸«²È¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¼ö¤¤¤ò²ò¤¯¤¿¤á¡¢±¿Ì¿¤Ë°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤ë¼ã¤8¿Í¤Î·õ»Î¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¤òÉÁ¤¯¡Úµõ¡Û¥Ñ¡¼¥È¤È¡¢28Ç¯¤â¤ÎºÐ·î¤ò¤«¤±¤Æ180ÏÃ¤ËµÚ¤ÖÊª¸ì¤ò½ñ¤¾å¤²¤¿ºî²È¡¦ÂìÂôÇÏ¶×¡ÊÌò½ê¹»Ê¡Ë¤Î´¶Æ°¤Î¼ÂÏÃ¡Ú¼Â¡Û¥Ñ¡¼¥È¤¬¥·¥ó¥¯¥í¤¹¤ë¡£ÆâÌîÀ»ÍÛ¤Ï¡¢ÉâÀ¤³¨»Õ¡¦³ë¾þËÌºØÌò¤ÇÅÐ¾ì¡£
°úÍÑ¡§¡Ö»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@shinobeee_¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆâÌîÀ»ÍÛ56ºÐ¡¢¤Û¤Ü¥¹¥¥ó¥Ø¥Ã¥É¤Ë·ãÊÑ¡¡¶âÈ±»Ñ¤Ë¤â¶Ã¤¡Ê4Ëç¡Ë
¡¡ÀèÆü»ûÅç¤Ï¡¢Ìò½ê¹»Ê¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡ØÈ¬¸¤ÅÁ¡Ù¡Ê10·î25Æü¸ø³«¡Ë¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë½ÐÀÊ¡£¡ÖÈ¬¸¤ÅÁ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤ÎÌë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢½Ð±é¼Ô¤ÎÆâÌî¡¢¹õÌÚ²Ú¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ÆâÌî¤Ï¹õÈ±¤«¤éÌÀ¤ë¤¤¶âÈ±¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÆâÌî¤µ¤ó¶âÈ±!?!?¡¡¤Ê¤Ë¤´¤È¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¶âÈ±¤ÎÆâÌîÀ»ÍÛ¤µ¤ó¤¬³Ê¹¥ÎÉ¤¯¤Æ²Ä°¦¤¯¤Æ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°ì½Ö¡¡¤É¤Ê¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¡Ê±Ç²è¤ò¡Ë´Ñ¤Þ¤·¤¿¡¡¤ªÆó¿Í¤Î½Â¤¤±éµ»¡¢ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡¡Âç¹¥¤¤Ê¤ªÆó¿Í¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡ØÈ¬¸¤ÅÁ¡Ù¤Ï¡¢»³ÅÄÉ÷ÂÀÏº¤Î¾®Àâ¡ØÈ¬¸¤ÅÁ¡¡¾å¡¦²¼¡Ù¡Ê³ÑÀîÊ¸¸Ë´©¡Ë¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤«¤ÄåÌÌ©¤ÊVFX¤ò¶î»È¤·¤Æ¼Â¼Ì²½¤·¤¿ºîÉÊ¡£Î¤¸«²È¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¼ö¤¤¤ò²ò¤¯¤¿¤á¡¢±¿Ì¿¤Ë°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤ë¼ã¤8¿Í¤Î·õ»Î¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¤òÉÁ¤¯¡Úµõ¡Û¥Ñ¡¼¥È¤È¡¢28Ç¯¤â¤ÎºÐ·î¤ò¤«¤±¤Æ180ÏÃ¤ËµÚ¤ÖÊª¸ì¤ò½ñ¤¾å¤²¤¿ºî²È¡¦ÂìÂôÇÏ¶×¡ÊÌò½ê¹»Ê¡Ë¤Î´¶Æ°¤Î¼ÂÏÃ¡Ú¼Â¡Û¥Ñ¡¼¥È¤¬¥·¥ó¥¯¥í¤¹¤ë¡£ÆâÌîÀ»ÍÛ¤Ï¡¢ÉâÀ¤³¨»Õ¡¦³ë¾þËÌºØÌò¤ÇÅÐ¾ì¡£
°úÍÑ¡§¡Ö»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@shinobeee_¡Ë