山崎あみとSMA芸人が届ける朝ワイド番組がリニューアルして金曜の朝に復活！『MUSIClock＋』放送スタート

■音楽、エンタメシーンを牽引するアーティストを迎えるゲストコーナーも!

interfmにて、朝の音楽バラエティワイド番組『MUSIClock+』が11月1日からスタートする。

2024年9月に惜しまれつつ終了した番組『MUSIClock with THE FIRST TIMES』が、11月から装いをあらたに毎週金曜日の朝に『MUSIClock+』として復活。

モデル、タレント、俳優として活動する山崎あみと週替わりで出演するSMA芸人たちがお笑いと音楽、番組オリジナルドラマ、1週間のニュース、週末に役立つ情報などを生放送で届けていく。

他にも音楽、エンタメシーンを牽引するアーティストを迎えるゲストコーナーの他、きのこの総合カンパニーであるホクト株式会社提供によるコーナー「ホクト presents きのこで菌活、三日で快調!きのこと笑いで健康ラジオ!」では、SMA芸人たちがきのこをテーマにネタを披露。笑いながら学ぶことのできる健康情報を発信していく。

今日を乗り越えれば土日休み。でも疲れがたまって頭も身体も調子がイマイチ…。そんな金曜日の朝を“笑い”と“音楽”で元気に! 健康に!

体も心も疲れ切っている“金曜日”を笑いや音楽の力で乗り越えていく、朝から笑顔で元気になることのできる番組となる。

番組情報

interfm『MUSIClock+』

毎週金曜 07:00~08:00

DJ:山崎あみ、週替わりSMA芸人

ハッシュタグ:#みゅじぷら

Mail:music@interfm.jp

『MUSIClock+』番組サイト

https://www.interfm.co.jp/musiclock