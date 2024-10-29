¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ç°ì¿ÍÆóÌòà¿Íµ¤µÞ¾å¾ºá21ºÐ½÷Í¥¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶ÄÅ·¡Ö¤³¤ì¤ÏÀ¨¤¤¡Ä¡×¡Ö¤Þ¤¿°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤ÌòÊÁ¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÊÒ²¬ô¥(21)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½é½Ð±é¤·¤¿à·î9á¥É¥é¥Þ¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¤ËÈ¿¶Á¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÒ²¬¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö±³²ò¤¥ì¥È¥ê¥Ã¥¯¡×¤ÎÂè4¡¢5ÏÃ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡Ö¿Í·Á»¦¿Í»ö·ïÊÔ¤Ë°½ÈøÉÊ»ÒÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢½ãÏÂÉ÷¤ÎÀÖ¤ÎÃåÊª»Ñ¤Ë½Å¡¹¤·¤¤¹õÈ±¤¬¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¶õµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤¹·àÃæ¤Î»Ñ¤òÅê¹Æ¡£ÆüËÜ¿Í·Á¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ°¤½Ð¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÒ²¬¤Î·àÃæ¤Î»Ñ¤Ë¡ÖÑÛ¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ê¤ó¤«À¨¤ß¤Î¤¢¤ëÌò¤Ã¤Ý¤¤¤Í¡×¡Ö¿Í·Á¤ß¤¿¤¤¤Ê·Ý½ÑÀ¤Ê´°àú¤ÊÈþ¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¶âÅÄ°ì¹Ì½õ¥·¥ê¡¼¥ººîÉÊ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¿°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤ÌòÊÁ¤«¤Ê¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÀ¨¤¤¡Ä¤Ê¤ó¤«Ê·°Ïµ¤¤¬°ìÊÑ¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÊÒ²¬¤ÏNHK¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ(Ä«¥É¥é)¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ç¿¹¸ýÈþº´¹¾¡¢ÊÂÌÚÈþÀã¤ÎÆóÌò¤ò±é¤¸¡¢¤½¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤«¤éº£¸å¤Î³èÌö¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£