16ºÐ¤Ç¡È¹ñ³°ÄÉÊü¡É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¡ªÁÔÀä¿ÍÀ¸¤ò¥Æ¥ì¥Ó½é¹ðÇò¡Ö±Ç²è¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×
10·î25Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î¡Ø¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¡¡²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê!!¡Ù¤Ç¤Ï¡¢MLB¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¦¥Þ¥Ã¥¯ÎëÌÚ»á¤¬ÅÐÃÅ¡£
¡È16ºÐ¤Ç¹ñ³°ÄÉÊü¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤·¤¯¤¸¥ê¡¼¥¬¡¼ÀèÀ¸¡É¤È¤·¤Æ¼ø¶È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
16ºÐ¤Î¥Þ¥Ã¥¯¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿ÁÔÀä¤ÊÆü¡¹¤ò·ãÇò¡£¤½¤³¤«¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆMLBÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢¡¥ä¥ó¥Á¥ã¤¹¤®¤Æ16ºÐ¤Ç¹ñ³°ÄÉÊü!?
¥Þ¥Ã¥¯ÎëÌÚ¡½¡½ËÜÌ¾¡¦ÎëÌÚÀ¿¤Ï¡¢16ºÐ¤ÇÅÏÊÆ¤·¤Æ¥·¥¢¥È¥ë¡¦¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤È·ÀÌó¡£ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢MLB¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÂè1¹æ¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·ÅÐ¾ìÁá¡¹¡¢¡Ö16ºÐ¤Î¤È¤¡¢¥ä¥ó¥Á¥ã¤¬¸¶°ø¤Ç¹ñ³°ÄÉÊü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÇúÃÆÈ¯¸À¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢À¸ÅÌÌò¤Ç»²²Ã¤·¤¿ÊÒ²¬°ÂÍ´Èþ¤Ï¸ý¤ò¤¢¤ó¤°¤ê¡£
°Ë½¸±¡¸÷¤â¡Ö¥ª¥ì¤Ã¤ÆÌîµå¤¯¤ï¤·¤¤Î©¾ì¤Ç¤è¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡Ä¤³¤ì¡¢¥ª¥ì¤é¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡ª¡×¤ÈÆ°ÍÉ¤¹¤ë¤Û¤É°ìÆ±ÁûÁ³¤È¤Ê¤ë¡£
Åö¤Î¥Þ¥Ã¥¯¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¡Ê¡á¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÇÏÃ¤¹¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¼ø¶È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¢¡¡ÈÌîµå¥¨¥ê¡¼¥È¡É¤«¤éÅ¾Íî¡ª
¥Þ¥Ã¥¯¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÌîµå¤¬¤¦¤Þ¤¯¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¶¯¹ë¹»¤«¤éÍ¶¤¤¤¬¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÈÌîµå¥¨¥ê¡¼¥È¡É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¡ÖÌîµå¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¥ä¥ó¥Á¥ã¤ò¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤Û¤ÉÁÇ¹Ô¤ÏÉÔÎÉ¤Ç¡¢¹â¹»1Ç¯¤ÎÅß¤ËÂ¾¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤È¥±¥ó¥«¡£¤½¤ì¤¬¸¶°ø¤Ç¼«¼çÂà³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¤ä¥×¥íÌîµåÆþ¤ê¤ÎÏÃ¤Ï°ìÀÚÎ©¤Á¾Ã¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È²ó¸Ü¤¹¤ë¡£
¡Ö¹â¹»Âà³Ø¸å¤â¡¢ÆóÅÙ¤Û¤É¥Ý¥ê¥¹¡Ê·Ù»¡¡Ë¤Î¤Û¤¦¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¤¤¤¦²áµî¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¤¢¤¤ì¤¿Éã¿Æ¤«¤é¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤È¥É¥ß¥Ë¥«¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¹Ô¤¯¤«Áª¤Ù¡×¤ÈÄó°Æ¤µ¤ì¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥¢¥á¥ê¥«¹Ô¤¤òÁªÂò¡£
¡Ö¥ä¥ó¥Á¥ã¤äÁÇ¹ÔÉÔÎÉ¤Ç¿ÆÀÌ¤ä¤ª»û¤ËÍÂ¤±¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ëÏÃ¤Ï¤è¤¯Ê¹¤¯¤±¤É¡¢ËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍÂ¤±¤é¤ì¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢16ºÐ¤ÇÃ±¿È¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤Ä¤³¤È¤Ë¡£
ÅþÃå¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢Æ¨¤²½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡ÖÉã¿Æ¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ë¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤¦¤¨¡¢²¿¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤¢¤ë¾ì½ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¤È¹ðÇò¡£
¤½¤Î¾ì½ê¤³¤½¡¢¤Î¤Á¤ËÉÒÏÓÂåÍý¿Í¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÃÄÌîÂ¼»á¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°1A¤Î¥Á¡¼¥à¡È¥µ¥ê¥Ê¥¹¡¦¥¹¥Ñ¡¼¥º¡É¤À¤Ã¤¿¡£
Éã¿Æ¤¬¥Ü¡¼¥¤¥º¥ê¡¼¥°¤Î´ÆÆÄ¤Î¥Ä¥Æ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¿¦¾ì¤Ç¡¢¥Þ¥Ã¥¯¤Ï¤½¤ÎµåÃÄ¿¦°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢±Ñ¸ì¤â¤Ç¤¤º¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤âÆñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢Ç¤¤µ¤ì¤¿»Å»ö¤ÏÁÝ½ü¡¦ÀöÂõ¡¦µå½¦¤¤¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤É»¨ÍÑÃæ¿´¤Ç1Æü17¡Á18»þ´Ö¶ÈÌ³¡£
ÎÀ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¤Û¤È¤ó¤Éµå¾ì¤Ë¿²Çñ¤Þ¤ê¤¹¤ëÆü¡¹¤Ç¡¢µëÎÁ¤Ï1¥«·î¤ï¤º¤«300¥É¥ë¡¢Áª¼ê¤Î¿©¤Ù»Ä¤·¤òÃµ¤·¤ÆÊ¢¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¢¡µåÃÄ¿¦°÷¤«¤éÁª¼ê¤Ø¡ª
¤È¤³¤í¤¬¡¢µåÃÄ¿¦°÷¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·5¥«·î¤¬·Ð¤Ã¤¿¤³¤í¡¢Âç¤¤ÊÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤¿¤È¹ðÇò¡£
ÆÍÁ³¡¢¥Á¡¼¥à¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÃÄÌîÂ¼»á¤«¤é¡Ö¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀï¤ÇÅê¤²¤Æ¤ß¤í¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ÀöÂõ·¸¤«¤éÁª¼ê¤Ø¡Ä°ìµ¤¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤Ë¡¢¶µ¼¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢¤¹¤´¤¤¤Ã¤¹¤ï¡ª¡×¡ÖÌ¡²è¤«±Ç²è¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤Î¡©¡×¡ÖÀäÂÐ¡¢±Ç²è¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¼ø¶È¤ÎºÇ¸å¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥¯¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î½é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Î·ë²Ì¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î²á¹ó¤ÊÂÎ¸³¤ò·Ð¤Æ¥Þ¥Ã¥¯¤¬³Ø¤Ó¤È¤Ã¤¿¡È¿ÍÀ¸¤Î¶µ·±¡É¤â¸ì¤é¤ì¤¿¡£