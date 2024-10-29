¥Õ¥¸¡¦¾å³Àâ«ÂÀÏ¯¥¢¥Ê¤Ë¡Ö»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Í¡Á¡¢T¥·¥ã¥Ä¤¬¡×¡¡ÀèÇÚ¥¢¥Ê¤Î¡Ö¤¤¤¸¤ê¡×¤¬ÂçÉÔÉ¾¡ÖÌµ¿À·Ð²á¤®¤Ê¤¤¤«¡©¡×
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë2024Ç¯¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¿·¿Í¡¦¾å³Àâ«ÂÀÏ¯¥¢¥Ê¤ÎÍÆ»Ñ¤Ê¤É¤òÀèÇÚ¥¢¥Ê¤é¤¬¡Ö¤¤¤¸¤ë¡×ÍÍ»Ò¤ÎÆ°²è¤¬¡¢¸ø³«¤«¤é3¤«·î¸å¤ËÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¾å³À¥¢¥Ê¤ÎÇ¯Îð¤Ë¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÀäÂÐ噓¤Ä¤¤À¡×
ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·media¡×¤Ë24Ç¯7·î12Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤À¡£¾å³À¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¤É¤è¤¦¤Ó¡×¤Î¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÍÍ»Ò¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¾å³À¥¢¥Ê¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î°¤Éô¥¢¥Ê¡¢À¸ÅÄÎµÀ»¥¢¥Ê¡¢À¾»³´îµ×·Ã¥¢¥Ê¤È¤ÎCMÃæ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖFNS27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤ÆÂÔµ¡¤¹¤ë¾å³À¥¢¥Ê¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿ÀèÇÚ¥¢¥Ê¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Í¡Á¡¢T¥·¥ã¥Ä¤¬¡×¡Ö¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Í¡Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¾å³À¥¢¥Ê¤ÏÀèÇÚ¤é¤ÎÈ¯¸À¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤ÆËÍ¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÈ¿±þ¡£½÷À¥¢¥Ê¤¬¡Ö¾å³À¡¢T¥·¥ã¥Ä¤¬¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é²þ¤á¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡ÖËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¡¢»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö»÷¹ç¤¦ÃË¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÊÖ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÀ¾Îñ²¿Ç¯¡ÊÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¾å³À¥¢¥Ê¤¬01Ç¯À¸¤Þ¤ì¤À¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢ÀèÇÚ¥¢¥Ê¤é¤Ï¡Ö2001Ç¯¡ª¡©¡×¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÀäÂÐ噓¤Ä¤¤À¡×¤Ê¤É¤È¤½¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿É÷ËÆ¤ÈÇ¯Îð¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶Ã¤¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡Ö¾å³À¥¢¥Ê²Ä°¥ÁÛ¡¢¡¢¡×¤ÎÀ¼Áê¼¡¤°
¤³¤ÎÆ°²è¤¬10·î29Æüº¢¤«¤éX¤Ç³È»¶¤µ¤ì¡¢¡Ö¾å³À¥¢¥Ê¤¬Âç¿Í¤ÎÂÐ±þ²á¤®¤ë¡¢¡¢¡¢ÉáÄÌ¤Ë¤³¤Î¿ÍÃ£Ìµ¿À·Ð²á¤®¤Ê¤¤¤«¡©¡×¡Ö¾å³À¥¢¥Ê²Ä°¥ÁÛ¡¢¡¢¡×¡Ö¾å³À¥¢¥Ê¤ÎÆ°²è¸«¤Æ¶»¤¬¥¥å¥Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤ó¤Ê¤ó¸ø³«¤¤¤¸¤á¤À¤ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
Æ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ï29Æü¤Þ¤Ç¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¤ä±ÜÍ÷¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢¾å³À¥¢¥Ê¤¬¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿ÊüÁ÷¸å¤ÎÀèÇÚ¥¢¥Ê¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÇÚ¥¢¥Ê¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¤âÊ¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¾å³À¥¢¥Ê¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ë´¿ÃÌ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
X¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£