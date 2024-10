ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回は、秋冬のファッションに活躍する「ムーミン」と「リトルミイ」がデザインされた2足組厚手のウール混ソックスを紹介します☆

ベルメゾン「ムーミン」2足組厚手のウール混ソックス

価格:各1,490円(税込)

カラー:全2種(ムーミンセット、リトルミイセット)

サイズ:23〜25cm

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

ベルメゾンから、「ムーミン」と「リトルミイ」をデザインした厚手のウール混ソックスが登場!

北欧カラーの大人っぽいデザインで、秋冬の足元のおしゃれを演出してくれるファッションアイテムです。

厚手のウール混で温かく、防寒対策にもぴったり。

パイル入りの厚手でふっくら気持ちいい履き心地に、これからの季節に活躍してくれます。

また、「ムーミン」と「リトルミイ」の可愛いワンポイント刺繍にも注目です☆

ムーミンセット

ブルーを基調とした北欧カラーに、「ムーミン」のワンポイントがおしゃれなセット。

赤いマフラー姿の「ムーミン」の刺繍がワンポイントのデザインと、

雪の結晶が散りばめられた、冬のワンシーンを切り取ったようなデザインの2種がセットになっています。

足元の差し色にもぴったりなデザインです。

リトルミイセット

足元をかわいく演出してくれる「リトルミイ」のセット。

温かみを感じる赤を基調とした、「リトルミイ」がかわいいソックスです。

目をギュッと閉じた表情が印象的な「リトルミイ」の刺繍デザインと、

ピンクの水玉模様とグレーカラーの「リトルミイ」で落ち着いたデザインの2種。

防寒対策をしながら、秋冬の足元のファッションが楽しめます。

パイル入りの温かな履き心地の「ムーミン」と「リトルミイ」のソックス!

ベルメゾンの「ムーミン 2足組厚手のウール混ソックス」は、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です☆

©Moomin Characters TM

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ムーミンとリトルミイの北欧デザイン!ベルメゾン「ムーミン」2足組厚手のウール混ソックス appeared first on Dtimes.