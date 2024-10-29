キム・ヒョンジュンが表紙・巻頭を飾る！「韓流ぴあ」2025年1月号は11月22日発売
2005年に韓国で、2006年に日本でデビューして以来、長きにわたり活動をしている彼は、アーティスト活動だけにとどまらず、俳優としても活躍。11月には、主演した日韓合作ドラマ「彼女のいない時間」の放送・配信、また「2024 KIM HYUN JOONG CONCERT“THE LAST DANCE”」の大阪での再追加公演も控えており、積極的な活動が期待されている。
一部の書店、ECサイトでの予約購入者には、韓流ぴあ特製ポストカードをプレゼント。また、タワーレコード、7net、HMV、キム・ヒョンジュンFC、チケットぴあグッズ販売サイトでは2L判生写真、ランダムPHOTOCARD付版本誌も。
■商品概要
「韓流ぴあ」2025年1月号
発売日：2024年11月22日
仕様：オールカラーA4ワイド96ページ
定価：1,350円（税込）
発行：ぴあ株式会社
表紙＆巻頭特集：キム・ヒョンジュン
綴じ込み両面ポスター：キム・ヒョンジュン / n.SSign
〇インタビュー
キム・ヒョンジュン / チョン・ヘイン / キム・ミンソク / クォン・ヒョンビン / EPEX / n.SSign ほか
【タワーレコードオンライン、HMV、一部の書店購入者特典】
ポストカード：キム・ヒョンジュン＋キム・ミンソク＋EPEX＋n.SSign
▼生写真付限定版の予約はこちら
・タワーレコード限定版＜n.SSign 2L判生写真付＞
「韓流ぴあ」＋n.SSign 2L判生写真（1枚）＋ポストカード（4面1シート）
定価：1,350円（本体 1,227円＋税）
※「生写真」は渋谷店・オンライン限定、「ポストカードシート」は複数店舗対象
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・7net限定版＜n.SSign PHOTOCARD（7種からランダム1枚）＞
「韓流ぴあ」＋n.SSign PHOTOCARD（7種からランダム1枚）
定価：1,350円（本体 1,227円＋税）
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・7net限定版＜KENTA ＆ SANGGYUN 2L判生写真付＞
「韓流ぴあ」＋KENTA ＆ SANGGYUN 2L判生写真
定価：1,350円（本体 1,227円＋税）
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・HMV＜EPEX 2L判生写真付＞
「韓流ぴあ」＋EPEX 2L判生写真付＋ポストカード（4面1シート）
定価：1,350円（本体 1,227円＋税）
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・チケットぴあグッズ販売サイト＜キム・ヒョンジュン 2L判生写真付き＞
「韓流ぴあ」＋キム・ヒョンジュン 2L判生写真付＋ポストカード（4面1シート）
定価：1,350円（本体 1,227円＋税）
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※10月31日（木）18時より受付開始予定です。
・キム・ヒョンジュン ファンクラブ HENECIA JAPAN＜キム・ヒョンジュン 2L判生写真＋ポストカード付き＞
「韓流ぴあ」＋キム・ヒョンジュン 2L判生写真付＋ポストカード
定価：1,350円（本体 1,227円＋税）
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※各店舗の特典物は限定数につき、なくなり次第終了となりますので予めご了承ください。