SMBC日本シリーズ第3戦「ソフトバンク−DeNA」のスタメン発表！　先発はソフトバンク・スチュワート、DeNA・東克樹

SMBC日本シリーズ2024



「ソフトバンク−DeNA」



＜10月29日 みずほPayPay 第3戦＞ 試合開始 18：30



先攻：DeNA 後攻：ソフトバンク



◆ 福岡ソフトバンクホークス



（二）ダウンズ



（右）柳田



（三）栗原



（一）山川



（指）近藤



（遊）今宮



（左）正木



（捕）甲斐



（中）周東



P. スチュワート・ジュニア



◆ 横浜DeNAベイスターズ



（中）桑原



（右）梶原



（二）牧



（指）オースティン



（左）筒香



（三）宮粼



（一）佐野



（捕）戸柱



（遊）森敬



P. 東