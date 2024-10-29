SMBC日本シリーズ第3戦「ソフトバンク−DeNA」のスタメン発表！　先発はソフトバンク・スチュワート、DeNA・東克樹

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SMBC日本シリーズ2024

「ソフトバンク−DeNA」

＜10月29日　みずほPayPay　第3戦＞　試合開始 18：30

先攻：DeNA　後攻：ソフトバンク

◆ 福岡ソフトバンクホークス

（二）ダウンズ

（右）柳田

（三）栗原

（一）山川

（指）近藤

（遊）今宮

（左）正木

（捕）甲斐

（中）周東

P. スチュワート・ジュニア

◆ 横浜DeNAベイスターズ

（中）桑原

（右）梶原

（二）牧

（指）オースティン

（左）筒香

（三）宮粼

（一）佐野

（捕）戸柱

（遊）森敬

P. 東