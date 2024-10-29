SMBC日本シリーズ第3戦「ソフトバンク−DeNA」のスタメン発表！ 先発はソフトバンク・スチュワート、DeNA・東克樹
SMBC日本シリーズ2024
「ソフトバンク−DeNA」
＜10月29日 みずほPayPay 第3戦＞ 試合開始 18：30
先攻：DeNA 後攻：ソフトバンク
◆ 福岡ソフトバンクホークス
（二）ダウンズ
（右）柳田
（三）栗原
（一）山川
（指）近藤
（遊）今宮
（左）正木
（捕）甲斐
（中）周東
P. スチュワート・ジュニア
◆ 横浜DeNAベイスターズ
（中）桑原
（右）梶原
（二）牧
（指）オースティン
（左）筒香
（三）宮粼
（一）佐野
（捕）戸柱
（遊）森敬
P. 東
「ソフトバンク−DeNA」
＜10月29日 みずほPayPay 第3戦＞ 試合開始 18：30
先攻：DeNA 後攻：ソフトバンク
◆ 福岡ソフトバンクホークス
（二）ダウンズ
（右）柳田
（三）栗原
（一）山川
（指）近藤
（遊）今宮
（左）正木
（捕）甲斐
（中）周東
P. スチュワート・ジュニア
◆ 横浜DeNAベイスターズ
（中）桑原
（右）梶原
（二）牧
（指）オースティン
（左）筒香
（三）宮粼
（一）佐野
（捕）戸柱
（遊）森敬
P. 東