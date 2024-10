国際バレーボール連盟(FIVB)は28日、12月17日から22日に開催される、2024年FIVB女子世界クラブ選手権の開催都市として中国の杭州にある黄龍スポーツセンターで行われることと出場する8チームを正式に発表した。FIVB公式サイトが伝えている。

バレーボールクラブチームの各大陸王者が集う今大会は2年連続で中国の杭州で行われることが決定。予選ラウンドでは8チームが2つのプールに分かれて総当たり戦を行い、各プール上位2チームが21日から行われる決勝ラウンドに進み、その後トーナメント戦を行い優勝を争う。

日本からは9月にタイで行われたアジア女子バレーボールクラブ選手権大会で優勝を飾ったNECレッドロケッツ川崎が出場。また、イタリアからは関菜々巳が在籍するコネリアーノと福留慧美が在籍するミラノも出場する。

なお、NEC川崎とコネリアーノがどちらもプールBに入っており、予選ラウンドでも対戦する予定だ。

■FIVB女子世界クラブ選手権出場チーム

▼プールA

ジェルダウ・ミナス (ブラジル) ミラノ(イタリア) ザマレクSC (エジプト) 天津渤海銀行女子バレーボールクラブ(中国・開催国)

▼プールB

コネリアーノ(イタリア) プライア・クルーベ(ブラジル) NECレッドロケッツ川崎(日本) LPバンク・ニンビン(ベトナム)

【予選ラウンド日程】



・12月17日

ジェルダウ・ミナス vs ミラノ

コネリアーノ vsプライア・クルーベ

NECレッドロケッツ川崎 vs LPバンク・ニンビン

天津渤海銀行女子バレーボールクラブ vs ザマレクSC

・12月18日

コネリアーノ vs LPバンク・ニンビン

ジェルダウ・ミナス vs ザマレクSC

NECレッドロケッツ川崎 vs プライア・クルーベ

天津渤海銀行女子バレーボールクラブ vs ミラノ

・12月19日

LPバンク・ニンビン vs プライア・クルーベ

ミラノ vs ザマレクSC

・12月20日

コネリアーノ vs NECレッドロケッツ川崎

天津渤海銀行女子バレーボールクラブ vs ジェルダウ・ミナス