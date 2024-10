キム・ミョンスの除隊後初ドラマを放送！ソ・イングクのコンサート映像も…11月のホームドラマチャンネルに注目

◆「ナンバーズ -ビルの森の監視者たち-」

韓国ドラマやK-POP番組を放送するCSホームドラマチャンネルでは、11月は「ナンバーズ -ビルの森の監視者たち-」「模範刑事」など大ヒット作が続々登場。ソ・イングクの日本デビュー10周年記念ファンコンサートも放送!キム・ミョンス(INFINITE エル)演じる高卒会計士チャン・ホウが、組織的な腐敗や不正を暴いていくヒューマンオフィスドラマ「ナンバーズ -ビルの森の監視者たち-」が、11月28日(木)からスタート!

◆「模範刑事」

◆「アゲイン・マイ・ライフ〜巨悪に挑む検事〜」

◆ソ・イングクの日本デビュー10周年記念コンサートも

キム・ミョンスと「Missナイト & Missデイ」のチェ・ジュニョクのブロマンス(男同士の友情)も見どころのひとつ。また、INFINITEのイ・ソンヨルが、キム・ミョンス演じるホウとは敵対関係にある役を務め、同じグループの2人の息の合った演技からも目が離せない!ソン・ヒョンジュとチャン・スンジョが共演し、同時間帯視聴率1位を独走した刑事ドラマ「模範刑事」が、11月8日(金)からスタート!真実に近付こうとする者と隠蔽しようとする者の対決を中心に、リアルな刑事たちの世界が描かれる。俳優たちの好演と目が離せないストーリー展開で高い評価を得て、「模範刑事2」も制作された。(※「模範刑事2」はホームドラマチャンネルにて12月放送予定)イ・ジュンギの本格的なアクションが堪能できる「アゲイン・マイ・ライフ〜巨悪に挑む検事〜」が、11月15日(金)よりアンコール放送スタート!イ・ジュンギ扮する不義を許せない勇気ある検事ヒウが2度目の人生のチャンスを与えられ、巨悪に立ち向かっていく痛快リベンジ・エンターテインメント。イ・ジュンギが高校生から検事まで見事に演じ、スタントなしで挑んだ難しいアクションシーンも話題に。11月に日本3都市での来日コンサートを控えるソ・イングク。彼が2023年11月に、日本デビュー10周年を記念して開催したファンコンサート「IN THE X」東京公演の模様を、11月17日(日)に放送! 直筆の手紙を日本語で読み上げるなど、10年間一緒にいてくれたファンに真心を伝え、ファンを魅了した。そのほか、11月24日(日)には、2023年1月に中野サンプラザで開催した単独コンサート「Blending」、12月には「IN THE X」の大阪公演の模様も放送予定! お楽しみに!放送作品の詳細は、ホームドラマチャンネルのHPや公式X(旧Twitter)を要チェック。今後もバラエティ豊かな韓国ドラマの数々をお見逃しなく。

■放送情報

「模範刑事」

11月8日(金)スタート!

毎週(月)〜(金)午前7:00〜

出演:ソン・ヒョンジュ、チャン・スンジョ、イエリヤ

全16話



「アゲイン・マイ・ライフ〜巨悪に挑む検事〜」

11月15日(金)スタート!

毎週(月)〜(金)深0:15〜

出演:イ・ジュンギ、イ・ギョンヨン、キム・ジウン、チョン・サンフン

全16話



「SEO IN GUK『IN THE X』日本デビュー10周年記念ファンコンサート<東京公演>」

11月17日(日)午後6:30〜

出演:ソ・イングク

ベーシックCH初



「2023 SEO IN GUK CONCERT<Blending>」

11月24日(日)深1:30〜

出演:ソ・イングク



「ナンバーズ -ビルの森の監視者たち-」

11月28日(木)スタート!

毎週(火)〜(金)午後2:00〜 他

出演:キム・ミョンス(INFINITE エル)、チェ・ジニョク、チェ・ミンス、ヨンウ、イ・ソンヨル(INFINITE ソンヨル)

全12話/ベーシックCH初



