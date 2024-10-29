È¬Â¼ÎÝ¤¬£²£°ÆÀÅÀÂç³èÌö¤Ç£ÁÉ¾²Á¡¡¿·»Ø´ø´±¤¬¡Ö½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¡×¤ÈÊÆÊóÆ»
¡¡ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£Î£Â£Á¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¤¬¡¢£²£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¹Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥µ¥ó¥ºÀï¤Çº£µ¨ºÇÂ¿¤Î£²£°ÆÀÅÀ¡¢£±£°¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÈÇúÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡È¬Â¼¤Ï³«Ëë¤«¤é£´»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢£³£±Ê¬£²£±ÉÃ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¡££²£°ÆÀÅÀ¤Ë£±£°¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤È¹¶¼é¤Ç¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡£²£°ÆÀÅÀ¤Ïº£µ¨ºÇÂ¿¤Ç¡¢£²ÉôÌç¤Ç£²¥±¥¿¤È¤Ê¤ë¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤âº£µ¨½é¤È¤¤¤¦Âç³èÌö¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£±£°£µ¡½£±£°£¹¤ÈÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤Ë¿É¸ý¤Î¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÀå¤ò´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ»æ¡Ö£Õ£Ó£Á¥È¥¥¥Ç¡¼¡×¤Ï¡¢¤³¤Î°ìÀï¤ÎÁª¼êÉ¾²Á¤ò·ÇºÜ¡£È¬Â¼¤Ï¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ç¡¼¥Ó¥¹¤é¤È¤È¤â¤Ë¥Á¡¼¥àºÇ¹â¤È¤Ê¤ë¡Ö£ÁÉ¾²Á¡×¤ÈºÎÅÀ¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÈ¬Â¼¤Ï£²£°ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢£³¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥å¡¼¥È¤ò£³ËÜ¤È¤âÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢£±£°¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á£µ¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ï¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Î£Ê¡¦£Ê¡¦¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯¤¬¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢ÆÃ¤ËÈ¬Â¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¾Úµò¤Ç¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¿·»Ø´ø´±¤¬È¬Â¼¤ò½ÅÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤Ï¥¢¥·¥¹¥È£²²ó¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë£±²ó¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È£±²ó¤âµÏ¿¤·¤¿¡×¤ÈÆ±»æ¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤ÇÈ¬Â¼¤Î³èÌö¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¡£º£µ¨Àä¹¥Ä´¤ÎÈ¬Â¼¤¬Ì¾Ìç¤Î¼çÌò¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£