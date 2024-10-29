NY¥Ç¥£¥Ê¡¼·çÀÊ¢ª¿²Áê¥Á¥§¥ó¥¸¡¡º¸¸ªÉé½ý¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬»Ü¤·¤¿7¤Ä¤Î¡È¤³¤À¤ï¤ê¡É
¡ÖÄË¤¤¡¢ÄË¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 4¡¼2 ¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë
¡¡Æ®¤¦»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ïº¸¸ª°¡Ã¦±±¤«¤é¶¯¹Ô½Ð¾ì¤·¤¿¸å¤Ë²ñ¸«¾ì¤ËÅÐ¾ì¡£4²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¤Ïº¸ÏÓ¥³¥ë¥Æ¥¹¤Ë¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£½éµå¡¢6µåÌÜ¤ò¿¶¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÉ½¾ð¤òÏÄ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢·è¤·¤Æ¼å¤ß¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê1¡Ë¡£
¡ÖÂÇÀÊ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÄË¤¤¡¢ÄË¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¡¢´é¤Ë¤É¤ÎÄøÅÙ½Ð¤Æ¤¤¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡26Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö27Æü¡Ë¤ÎÂè2Àï¤ËÆóÅð¤òÁÀ¤Ã¤¿ºÝ¤Ëº¸¸ª¤ò°¡Ã¦±±¡£´µÉô¤ò°²½¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Á´¤Æ¤ËºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÁöÎÝ»þ¡£½é²óÀèÆ¬¤Î»Íµå¡¢9²ó1»à¤Î»àµå¤È2½ÐÎÝ¤·¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¼è¤ëºÝ¡¢Áö¤ëºÝ¤Ïº¸¼ê¤Ç¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Î¼ó¸µÉÕ¶á¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç´µÉô¤ò¸ÇÄê¤·¤¿¡Ê2¡Ë¡£µ¢ÎÝ¤âÂ¤«¤éÌá¤Ã¤¿¡Ê3¡Ë¡£
¡Ö»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤â¤¦ÄË¤¤¡¢ÄË¤¯¤Ê¤¤¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÄË¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢°²½¤À¤±¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£ÁöÎÝ¤Î»þ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇÄã¸Â¤Î¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡»î¹çÁ°¤ÎÎ¾·³¥á¥ó¥Ð¡¼¾Ò²ð¤Ç¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢¹õ¤¤¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç´µÉô¤ò²¹¤á¤¿¡Ê4¡Ë¡£
¡Ö»î¹çÃæ¤â¤º¤Ã¤È²¹¤á¤Æ¡£Îä¤ä¤µ¤Ê¤¤¤Î¤¬Âç»ö¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»î¹çÃæ¤â¤º¤Ã¤È²¹¤á¤ë¤è¤¦¤Ê´ï¶ñ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»î¹ç³«»Ï»þ¤Ïµ¤²¹11.1ÅÙ¡£ËÜµòÃÏ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè2Àï¤Ïµ¤²¹25.0ÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£È©´¨¤µ¤ò´¶¤¸¤ë´Ä¶¤â²¿¤È¤«¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
»äÀ¸³è¤Ç¤â°Õ¼±¥Á¥§¥ó¥¸¡¢¿²Áê¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸ÇÄê¤ò¤·¤Æ¡×
¡¡¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤Ç¤â¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¡£°Ì´¤ÎÉé½ý¤«¤é¿ô»þ´Ö¸å¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ëÄ¾Á°¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ë¡ÖÂç¾æÉ×¤À¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£2Ï¢¾¡¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¿å¤ò¤µ¤¹¤³¤È¤ò²¿¤è¤ê·üÇ°¡£¸ÀÍÕ¤ÇÆ®¤¦»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡Ê5¡Ë¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î»Îµ¤¤À¤±¤Ï²¼¤²¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬ËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤Ç½Ð¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤É¤³¤«¤·¤éÄË¤ß¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é½Ð¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡×
¡¡Åö½éÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£Îý½¬Æü¤À¤Ã¤¿27ÆüÌë¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤ä²ÈÂ²¡¢¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤¬½¸¤¦¥Á¡¼¥à¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ò·çÀÊ¡Ê6¡Ë¡£3»þ´Ö¤Î»þº¹¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤¤Ä¤¤¡×¤È¤¤¤¦Åì³¤´ß¤Ç¤Î¥²¡¼¥à¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤ÎÄ´À°¤ÇºÇ¤â½Å»ë¤¹¤ë¿çÌ²¤Ï¥É¥¯¥¿¡¼¤«¤é¤Î½õ¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¿²Áê¤òÊÑ¤¨¤¿¡Ê7¡Ë¡£
¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸ÇÄê¤·¤Æ¡£Ëí¤ò¶´¤ó¤Ç¸ÇÄê¤·¤¿¤ê¤À¤È¤«¡£¿²¤Æ¤Ê¤¤»þ¤Ï¡Êº¸¸ª¤ò¡ËµÕ¤ËÆ°¤«¤·¤Æ¡¢¸Ç¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤ä¤Ã¤¿»þ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦º¸¸ª¤ÎÉé½ý¡£»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ö¥ì¤Ê¤¤¿´¹½¤¨¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö½Ð¤ë½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤Î¾å¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬É¬Í×¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ºÇÁ±¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÅêÂÇ¤¬¤¬¤Ã¤Á¤ê³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ3Ï¢¾¡¡£2020Ç¯°ÊÍè4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£º£²ó¤Îº¸¸ª¤ÎÉé½ý¤â¡¢ÂçÃ«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï·ãÆ°¤Î2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÌÀÆü·è¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Þ¤¿ÌÀÆü¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¢¤È1¾¡¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÌÀÆü¤Î»î¹ç¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤º¤Ã¤È»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¡£Èá´ê¤Þ¤Ç¤¢¤È1¾¡¤À¡£¡Ê¾®Ã«¿¿Ìï / Masaya Kotani¡Ë