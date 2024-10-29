¥è¥ó¥¢¡¢Â©»Ò¤È¤Î¡È´é½Ð¤·¡É¿Æ»ÒÆ°²è¸ø³«¡¡39ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡Ö¥µ¥ó¥¥å¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤â¤Ã¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤Ë¤·¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î¥è¥ó¥¢¤¬29Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö39ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢Â©»Ò¤È¤Î¡È´é½Ð¤·¡É¿Æ»ÒÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂ©»Ò¤È¤Î¡È´é½Ð¤·¡É¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Î¥è¥ó¥¢
¡¡¥è¥ó¥¢¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥¥å¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤â¤Ã¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤Ë¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¿·¤·¤¤Ç¯¤Ø¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¥è¥ó¥º ¥µ¥é¥ó¥Ø¥è¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¿¥ë¥È¤ËÎ©¤Æ¤¿¥í¥¦¥½¥¯¤Î²Ð¤òÂ©»Ò¤È¤È¤â¤Ë¿á¤¾Ã¤¹¥·¡¼¥ó¤Î¤Û¤«¡¢Â¿¤¯¤ÎÍ§¿Í¤«¤é½ËÊ¡¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¼¡¼¡¼¡ª À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¤è¤ó¤è¤ó¤Î¹¬¤»¤Ê¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤¬¤ß¤é¤ì¤Æ¡¢¤³¤Ã¤Á¤Þ¤Ç´ò¤·¤¯¤Æ¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Ö¥è¥ó¥¢¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤¬¤À¤¤¤¹¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥è¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬ºÇ¤Ã¹â¤Ë³Ú¤·¤¤°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂ©»Ò¤È¤Î¡È´é½Ð¤·¡É¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Î¥è¥ó¥¢
¡¡¥è¥ó¥¢¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥¥å¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤â¤Ã¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤Ë¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¿·¤·¤¤Ç¯¤Ø¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¥è¥ó¥º ¥µ¥é¥ó¥Ø¥è¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¿¥ë¥È¤ËÎ©¤Æ¤¿¥í¥¦¥½¥¯¤Î²Ð¤òÂ©»Ò¤È¤È¤â¤Ë¿á¤¾Ã¤¹¥·¡¼¥ó¤Î¤Û¤«¡¢Â¿¤¯¤ÎÍ§¿Í¤«¤é½ËÊ¡¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¼¡¼¡¼¡ª À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¤è¤ó¤è¤ó¤Î¹¬¤»¤Ê¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤¬¤ß¤é¤ì¤Æ¡¢¤³¤Ã¤Á¤Þ¤Ç´ò¤·¤¯¤Æ¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Ö¥è¥ó¥¢¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤¬¤À¤¤¤¹¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥è¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬ºÇ¤Ã¹â¤Ë³Ú¤·¤¤°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£