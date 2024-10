東京ばな奈ワールドの人気スイーツ「東京ばな奈ぶにゃんこ」がシェイクになった「東京ばな奈ぶにゃんこシェイク」が登場!

「東京ばな奈」らしいコクのあるオリジナルバナナカスタードとまろやかなチョコレート味で仕上げられたドリンクが、JR東京駅の「東京ばな奈s(トーキョーバナナーズ)」限定で販売されます☆

東京ばな奈ワールド「東京ばな奈ぶにゃんこシェイク」

価格:450円(税込)

販売期間:2024年11月1日〜2025年4月中旬

販売店舗:JR東京駅「東京ばな奈s(トーキョーバナナーズ)」

「東京ばな奈ワールド」から、毎年期間限定で登場している「東京ばな奈ぶにゃんこ」

いいネコぶって、イタズラを探すブラックにゃんこです。

そんな大人気の「東京ばな奈ぶにゃんこ」がつめた〜いシェイクになって登場!

「東京ばな奈」らしいコクのあるオリジナルバナナカスタードとまろやかなチョコレート味のシェイクです。

バナナとチョコを一番おいしく感じられるバランスに何度も調整し、まるで「ぶにゃんこ」のような甘くもビターな味わいに。

バナナピューレには、ドールの「もったいないバナナ」が使われています。

特別なチョコバナナ味のシェイクを味わえるのは世界で「東京ばな奈s(トーキョーバナナーズ)」だけ。

さらに、ストローに付けて楽しめるチャームやコースター付きメニューも登場します☆

東京ばな奈ぶにゃんこ ストローチャーム

価格:

東京ばな奈ぶにゃんこシェイク チャームセット 850円(税込)

ストローチャーム単品 440円(税込)

ストローに付けてシェイクをより一層楽しめる、ストローチャーム。

思わずシェイクと一緒に写真を撮ってしまいたくなるかわいさです。

ストローに付けて「ぶにゃんこシェイク」を楽しんだ後は、ペンやカバンに付けて一緒にお出かけするのもおすすめです。

東京ばな奈ぶにゃんこ コースター

価格:

・東京ばな奈ぶにゃんこシェイク コースターセット 850円(税込)

・コースター単品 440円(税込)

おひげからおひげまで約12センチと、少し大きめのコースター。

こちらを見つめる目がとってもかわいいデザインです。

ぶにゃんこシェイクを置いた後は花瓶に敷くなど、自分だけのオリジナルの使い方で「ぶにゃんこ」を楽しめます。

毎年期間限定で登場する「東京ばな奈ぶにゃんこ」がシェイクになって登場。

「東京ばな奈」らしいコクのある味わいがポイントです。

東京ばな奈ワールドの「東京ばな奈ぶにゃんこシェイク」は、JR東京駅「東京ばな奈s(トーキョーバナナーズ)」にて2024年11月1日より発売です☆

※ノベルティは無くなり次第終了です

