俳優の伊藤英明(49)が29日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットが反響を呼んだ。

伊藤は「乞うご期待」とコメント。「Do I look any different 20 years later?(=20年後、私は変わっているだろうか?)」と、2004年当時と現在の自身の姿を動画で比較した。

動画では「こんにちは、伊藤英明です。49歳です」と敬礼。「次の役のために坊主にしてみました。眉毛も剃ってみました。剃り込みも入れました、サッパリと」と報告し、噛みながらも「応援よろしくお願いします!」とコメントした。

この投稿にフォロワーからは「顔コワイ〜」「嫌だ−」「変わり過ぎだよ〜心配」「何役だー!!」「強面の役なのかな〜」「坊主似合う」「Tシャツ、パルプ・フィクションだ…!!」などの声が寄せられた。