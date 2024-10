マライア・キャリー、クリスマスシーズン開始アナウンスを遮られる！ユーモア映像で投票アピール

クリスマスの名曲を持つマライア・キャリーが、政治ドラマ『スキャンダル 託された秘密』などで知られるケリー・ワシントンと共にインスタグラムを更新。ユーモラスな映像で、投票を呼び掛けた。この度公開された映像では、暖炉の前で名曲「恋人たちのクリスマス」をしっとり歌い出そうとするマライアの前に、慌てた様子でケリーが登場。「マライア、まだあなたのシーズンじゃないよ」と遮り、戸惑うマライアに「投票のシーズンだよ」とアナウンス。

そして、有権者登録はした? 投票計画は立てた? と質問し、マライアが準備は万全だと答えると、「素晴らしいね! 彼女のシーズンの前は、私のシーズンだから!」と述べ、「必要なのは、あなただよ(All I Need Is You)」と、「恋人たちのクリスマス(All I Want for Christmas Is You)」のメロディに乗せて投票を呼び掛けた。11月に大統領選挙を控えるアメリカ。前回選挙が行われた2020年にも、ビヨンセやテイラー・スウィフト、ケイティ・ペリー、ジジ・ハディッド、ジュリア・ロバーツといったセレブが投票を呼び掛けていた。また、テイラーは今年9月に民主党候補のカマラ・ハリス支持を表明し、ファンに有権者登録を呼びかけたところ、その後24時間で政府の選挙情報サイトに40万ものアクセスがあったことが話題になった。引用:「Mariah Carey」インスタグラム(@mariahcarey)