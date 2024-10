Prime Videoは、Amazon Originalドラマ『龍が如く 〜Beyond the Game〜』(英題:『Like a Dragon: Yakuza』、全6話)を、240以上の国や地域で10月25日(金)より世界独占配信中。セガの大ヒットゲーム「龍が如く」シリーズを基にオリジナル脚本で制作された本作。巨大歓楽街・神室町を舞台に、“堂島の龍”に憧れる主人公・桐生一馬(演:竹内涼真)をはじめとする熱き男たちの生き様と“家族”の絆の物語を、1995年と2005年の二つの時間軸を交差させながら描くクライム・サスペンスアクションです。

大ヒットゲームを原作にオリジナル脚本で描く本作。極道として生きる熱き男たちの物語を容赦ないアクションと共に描く本作について、“堂島の龍”に憧れる主人公の桐生一馬を演じた竹内涼真さんと、桐生と共に育ち後にライバルとなる兄弟分・錦山彰(錦)を演じた賀来賢人さんは、ハードなアクションだけでなく<血の繋がらない家族の物語>が見どころの一つだと明かしています。

本作は容赦なしの本格アクションとともに、1995年と2005年の二つの時間軸を交差させながら物語を描くクライム・サスペンスアクション。見どころの一つは、桐生、錦、澤村由美、錦山ミホ(錦の実の妹)の4人が織り成す“血の繋がらない家族の物語”だ。桐生たち4人は同じ児童養護施設「ひまわり」で兄弟同然に育った幼馴染たち。1995年、堂島組の息がかかったゲームセンターを襲撃した4人はその落とし前をつけることを迫られ、共にヤクザの世界に身を置くことになるが、その選択はかけがえのない絆が深い“傷”になるほど、それぞれの運命を狂わせていく―。

“家族”のような絆で結ばれていた4人の関係性について、錦を演じた賀来さんは「桐生と錦と由美とミホはすごく貧しい環境で育った不遇の時代、子供から青春時代まで一緒にいて、彼らは血は繋がってないけど本当に“家族”なんです。(錦と)ミホとは血が繋がってますけど、会話とかではなく心が繋がっている感じがあって、現場での一俳優としての4人の空気感もバシッとくるものがあったし、それが作品に出ていると思います」と、撮影を振り返ります。

桐生を演じた竹内さんも「愛情あふれる“家族”の話でもあるので、ゲームの面白くて美しい部分をベースにしながらも、人間ドラマを重厚に繊細に描いていると思います」と、オリジナル脚本で家族の絆をテーマに描く本作だからこその魅力を明かした。本作で大迫力のアクションとともに描かれるのは、血の繋がらない家族の物語。同じ施設で共に育った桐生、錦、由美、ミホの4人は極道の世界に足を踏み入れたことから、それぞれの運命が動き出します。

強い絆で結ばれていた4人の関係性が壊れてしまった10年後の2005年、桐生は錦や由美ら大切な“家族”を守るため、血で血を洗う因縁の闘いに臨むこととなる―。竹内と賀来が語ったように、本作でドラマティックかつ繊細に描かれる4人の“家族”の絆の物語にも注目して。“堂島の龍”に憧れる主人公、桐生一馬の成長物語をオリジナル脚本で描くクライム・サスペンスアクション、Amazon Originalドラマ『龍が如く 〜Beyond the Game〜』世界独占配信中。

