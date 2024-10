東京ディズニーリゾートにディズニー映画『おしゃれキャット』の人気キャラクター「マリー」デザインのグッズシリーズが登場!

甘さがあるけれど、ちょっぴり大人っぽく上品なマリーのグッズミラーに向かってポーズをしているマリーや優しい色合いのピンクとブルーのリボンがデザインされたグッズなど、甘さがあるけれど、ちょっぴり大人っぽく上品なマリーのグッズが登場します。

東京ディズニーリゾート『おしゃれキャット』グッズ

発売日:2024年12月5日(木)

販売店舗:

東京ディズニーランド/グランドエンポーリアム

東京ディズニーシー/エンポーリオ

※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります(状況によっては、予告なく延長・変更する場合があります)

東京ディズニーリゾートにディズニー映画『おしゃれキャット』の人気キャラクター「マリー」デザインのグッズシリーズが登場!

ミラーに向かってポーズをしているマリーや優しい色合いのピンクとブルーのリボンがデザインされたグッズなど、甘さがあるけれど、ちょっぴり大人っぽく上品なマリーのグッズが登場します。

秋冬にピッタリなグッズでおしゃれにきめてお出かけしたり、お気に入りの持ち物と合わせたり、マリーと一緒に楽しい毎日を過ごせます☆

ぬいぐるみ

価格4,200円

ふわもこかわいいディズニー映画『おしゃれキャット』の人気キャラクター「マリー」のぬいぐるみ。

ぬいぐるみチャーム

価格2,200円

水色のリボンに絡まったかわいい「マリー」のぬいぐるみストラップ。

ノート

価格1,000円

リボン柄がおしゃれなノート。

ボールペン

価格1,400円

鏡に映った「マリー」の飾りがポイントのボールペン。

ピンバッジ

価格1,200円

水色のリボンのチャームが付いたピンバッジ。

カチューシャホルダー

価格1,600円

ピンクと水色のリボンがおしゃれなカチューシャホルダー。

スマートフォンアクセサリー

価格3,200円

ストラップがかわいくつけられるスマートフォンホルダー。

ストラップ

価格1,800円

「マリー」のお顔とリボンが飾りつけられたハンドストラップ。

マグカップ

価格1,900円

持ち手のリボンがポイントのマグカップ。

反対側は鏡に映った「マリー」デザインです。

ドリンクボトル

価格1,800円

リボンの総柄デザインのドリンクボトル。

かわいい「マリー」がたくさんデザインされています。

ミニタオルセット

価格1,600円

「マリー」デザインのミニタオル2枚セット。

ミラー

価格2,000円

「マリー」が映った鏡デザインのミラー。

シュシュ

価格1,800円

「マリー」のお顔形チャームが付いたシュシュ。

セーター

価格5,900円

ピンクのリボンがついたセーター。

ニットキャップ「マリー」

価格3,600円

ピンクのポンポンがかわいいニットキャップ。

白の「マリー」と

ニットキャップ「トゥルーズ」

価格3,600円

オレンジ色の「トゥルーズ 」

ニットキャップ「ベルリオーズ」

価格3,600円

グレーの「ベルリオーズ」 の3色展開です。

レッグウォーマー

価格3,300円

ピンクと水色のリボンがかわいいレッグウォーマー。

トートバッグ

価格3,800円

リボンがたくさんあしらわれたトートバッグ。

ディズニー映画『おしゃれキャット』の人気キャラクター「マリー」デザインの甘すぎず、ちょっと大人っぽいグッズが盛りだくさん!

2024年12月5日発売です。

※画像はすべて、イメージです価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。

また、品切れや販売終了となる場合があります

©Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ちょっぴり大人っぽく上品なマリーデザイン!東京ディズニーリゾート『おしゃれキャット』グッズ appeared first on Dtimes.