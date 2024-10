のん『THE GREAT SATSUMANIAN HESTIVAL 2024』のライブショット＆オフショットを大量投下

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「サツマニアンヘス、楽しかった!ありがとーー」(のん)

のんが、アメーバオフィシャルブログを更新。九州でのフェスに初出演した際のライブショットや、ステージ裏オフショットを複数枚公開し、ファンから反響を呼んでいる。

10月27日、鹿児島市・南栄リース桜島広場&グラウンド(桜島多目的広場&溶岩グラウンド)にて開催された『THE GREAT SATSUMANIAN

HESTIVAL 2024』 (愛称:サツマニアン)に出演したのん。

「サツマニアン」と題してブログを更新すると「サツマニアンヘス、楽しかった! ありがとーー」と綴り、“Styling: Non”として、光沢のあるイエローのショート丈トップスに、足元にフリルがあしらわれたグリーン、ブラック、イエローのマルチカラーパンツを着こなした姿や、「スペシャルなバンド」とバンド

メンバーらとのステージ裏オフショットを複数枚公開した。

さらに翌日には「ヘスの思い出」と題してブログを更新。「THE GREAT SATSUMANIAN HESTIVAL 2024ありがとうございました」と改めて感謝し、ステージ上で熱唱する姿やエレキギターを弾く姿などライブを全力で楽しむのんの姿などとともに「みんなの熱気が伝わって来て私も楽しかったよ。また九州・鹿児島に戻ってくるね!」と呼びかけた。

そして最後に、

1. 夢が傷むから( Inspired by 東京百景)

2. やまないガール

3. ナマイキにスカート/ KTS 『ナマ・イキVOICE』主題歌

4. Oh! Oh! Oh!

5. 春よ受けて立つ(新曲)

6. この日々よ歌になれ

7. Beautiful Stars」

とSETLISTを披露。ブログを締めくくった。

この投稿にファンからは、

「かっこいいー!!」

「ショートのソバージュ、似合ってるやん」

「熱気が伝わってきます」

「キラキラ」

「夏のような眩しさに負けないぐらいめっちゃ輝いてるね」

「最高の一瞬をありがとう」

「のんちゃんのシャツ、おヘソが見えそうで見えない」

「めちゃくちゃアツかった」

「光り輝くスーパーヒーロー」

「かっこいい衣装」

などの声が寄せられている。

のんオフィシャルブログ Powered by Ameba

◇記事タイトル「サツマニアン」

https://ameblo.jp/non-official/entry-12872836619.html

◇記事タイトル「ヘスの思い出」

https://ameblo.jp/non-official/entry-12872922700.html

『THE GREAT SATSUMANIAN HESTIVAL 2024』公式サイト

https://www.great-satsumanian.jp

のん OFFICIAL SITE

https://nondesu.jp/