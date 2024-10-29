[Alexandros](アレキサンドロス)のライブツアー「[Alexandros] Tour 2025 (仮)」が、2025年5月より全国で開催される。

[Alexandros]の全国ライブツアー2025

10月26日(土)・27日(日)の2日間、自らが主宰する野外音楽フェス「THIS FES ’24 in Sagamihara」を、川上洋平(Vo/Gt)と白井眞輝(Gt)の出身地である神奈川県・相模原で開催し、大熱狂のうちに成功させた[Alexandros]。

全国18箇所で計24公演

その大トリを務めた彼らが熱狂のステージを終えたのち、ステージ上で2025年のライブツアー開催を発表。今回のツアーでは、2025年5月2日(金)の宮城・仙台ギグス公演を皮切りに、名古屋・福岡・札幌・大阪・東京のZeppほか各地のホールやライブハウスを巡回、全国18箇所で計24公演が行われる予定だ。

開催概要

「[Alexandros] Tour 2025 (仮)」

公演スケジュール：

■2025年

5月2日(金)・3日(土・祝) 宮城 仙台ギグス(宮城県仙台市若林区荒井東1-4-1)

5月16日(金)・17日(土) 愛知 Zepp 名古屋(愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7)

5月23日(金)・24日(土) 福岡 Zepp 福岡(福岡県福岡市中央区地行浜2-2-1)

5月30日(金)・31日(土) 北海道 Zepp 札幌(北海道札幌市中央区南9条西4-4)

6月6日(金)・7日(土) 東京 Zepp 羽田(東京都大田区羽田空港1-1-4)

6月13日(金)・14日(土) 大阪 Zepp 大阪ベイサイド(大阪府大阪市此花区桜島1-1-61)

6月21日(土) 石川 金沢歌劇座(石川県金沢市下本多町6-27)

6月22日(日) 新潟 新潟県民会館(新潟県新潟市中央区1番堀通町3-13)

6月28日(土) 岡山 岡山芸術創造劇場ハレノワ(岡山県岡山市北区表町3丁目11番50号)

6月29日(日) 愛媛 松山市民会館(愛媛県松山市堀之内)

7月5日(土) 福島 けんしん郡山文化センター(福島県郡山市堤下町1-2)

7月6日(日) 山形 シェルターなんようホール(山形県南陽市三間通430-2)

7月12日(土) 三重 四日市市文化会館(三重県四日市市安島2-5-3)

7月13日(日) 奈良 なら100年会館(奈良県奈良市三条宮前町7-1)

7月15日(火) 兵庫 神戸国際会館こくさいホール(兵庫県神戸市中央区御幸通8-1-6)

7月18日(金) 広島 上野学園ホール(広島県広島市中区白島北町19-1)

7月20日(日) 熊本 熊本城ホール(熊本県熊本市中央区桜町3-40)

7月26日(土) 沖縄 那覇文化芸術劇場 なはーと(沖縄県那覇市久茂地3-26-27)

※詳細は後日発表

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