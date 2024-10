【KYOTOワッパー】11月1日~ 発売予定価格:990円~

「KYOTOワッパー」

バーガーキングは、新メニュー「KYOTOワッパー」を11月1日に発売する。価格は単品で990円、セットで1,290円より。

日本限定で販売される「KYOTOワッパー」は京都の料亭「八代目儀兵衛」と共同開発されたバーガー。こだわりの特製ライスパティと、直火焼きの100%ビーフパティを組み合わせた新商品となっている。ライスパティは、2024年度産の新米(白米)と金のいぶき(玄米)のオリジナルブレンドでできており、お米の味わいを楽しめる。

期間および数量限定の新商品として販売が予定されている。

「KYOTOワッパー」の具材

【バーガーキング×八代目儀兵衛|KYOTOワッパー「品質の契り」篇 2024/11/1(金)新発売】

