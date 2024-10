SEVENTEENらが出演！「2024 MAMA」追加ラインナップを発表…豪華アイドルたちのコラボステージも

世界最大級のK-POP授賞式「2024 MAMA AWARDS」が、29日に行われたプレスプレミアで、名実ともにグローバル代表K-POP授賞式としての確固たる抱負と自信を見せた。「2024 MAMA AWARDS」は本日(29日)午前、CJ ENM上岩(サンアム)センターで行われたプレスプレミアを通じ、K-POP授賞式初のアメリカ開催を控えた覚悟と、今年の授賞式をリードするホスト、追加アーティストラインナップ、特別なコラボレーションステージを公開した。「25 Voices of MAMA AWARDS」をテーマに行われた今回のイベントは、授賞式を一緒に作る業界各分野の人物の声を通じて、差別化された見どころを事前に予告し、期待を最大化させた。

1

2

次へ

今回、追加アーティストのラインナップと「2024 MAMA AWARDS」でしか見る事のできないコラボステージが初公開された。「I-LAND2」(Mnet)を通じて217ヶ国・地域のグローバルファンが選び、誕生したガールズグループiznaが「2024 MAMA AWARDS」で初めてステージを披露する。また、昨年「2023 MAMA AWARDS」で「Album of the Year」を受賞し、忘れられない名場面を生み出したSEVENTEENが出演を確定させた。最近、12thミニアルバム「SPILL THE FEELS」でカムバックし、わずか一日でダブルミリオンセラーを記録。再び注目の的となったSEVENTEENは、ワールドツアー「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」で、グローバルな影響力を拡大すると期待を高めている。さらに、最近デビュー後初のファンコンサートを全席完売させ、12都市のアメリカツアーを開催するなど、韓国国内外で縦横無尽に活躍しているYOUNG POSSEがアメリカのラインナップに名を連ねた。最後に、海外アーティストとしてブルーノ・マーズ(Bruno Mars)と共に結成したR&Bグループ「Silk Sonic」としても活動し、数々のグラミー賞を受賞したアメリカのアーティスト、アンダーソン・パーク(Anderson.Paak)の出演も公開された。「BIG BLUR:What is Real?」を今年のコンセプトに掲げた「2024 MAMA AWARDS」は、時空を超えたリレー中継と長年培ってきた先端技術力を総動員する見通しだ。バーチャルアイドルグループのPLAVEは、初の「MAMA AWARDS」のステージに立ち、時代のアイコンであるイ・ヨンジと共に、時空を超えたスペシャルコラボレーションステージを披露する。また、独特な世界観を披露してきたaespaも、自分たちだけのアイデンティティを盛り込んだ特別なステージを披露することを伝えた。それだけでなく、ENHYPEN、TOMORROW X TOGETHER、ZEROBASEONEが参加する、ジャンルの境界を越えたコラボレーションステージも予告されている。昨年、「MAMA」ならではの視線で独創的な要素を取り入れた差別化されたステージを披露した「MAMA AWARDS」は、今年もテーマ、メガ、ワンダーステージなど、スーパーボウルのハーフタイムショーのように、象徴的なステージを披露すると期待を高めている。テーマステージでは、TOMORROW X TOGETHERのヨンジュンが、各ロボットとのコラボ舞台を通じて、オープニングステージを飾る予定だ。さらに、「2024 MAMA AWARDS」が追求する価値を伝える存在であるホストがベールを脱いだ。「MAMA AWARDS」の歴史を共に記録してきたパク・ボゴムがアメリカで初登場。毎作品、独自のキャラクターを完璧にこなし、絶大な信頼を誇るキム・テリが日本でのチャプター2の授賞式のホストに初挑戦し、「MAMA AWARDS」のフィナーレを飾る予定だ。2017年から2022年のリブランディングの年、そして初のアメリカ進出を控えた今年まで、「MAMA AWARDS」の初となる時間を共にしてきたかけがえのないストーリーテラーのパク・ボゴムは、「MAMAの新しい歴史に1ページを飾ることができ、嬉しく、ワクワクしている。多くのスタッフとK-POPアーティストが作り出す素敵なステージに期待し、皆が音楽で一つになる時間になることを願っている」と感想を伝えた。