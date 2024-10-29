¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ö¥×¥ê¥ó¡×¥Õ¥é¥ó¥¹ÅÁÅý¥ì¥·¥ÔVS¿·Á¯¤¿¤Þ¤´¡¡¥í¡¼¥½¥ó¡õ¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¥³¥ó¥Ó¥ËÀªÌÔÄÉ¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤À¤«¤é¤³¤½Æñ¤·¤¤¡×Âè£±°Ì¤Ï¡©¡ÚMBS¥µ¥¿¥Ç¡¼¥×¥é¥¹¡Ê¥µ¥¿¥×¥é¡Ë¡Û¡×
¡¡À¤¤ÎÃæ¤Î¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤ò×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Ë¸¡¾Ú¤·¡¢ÆÈ¼«¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëMBS¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼¥×¥é¥¹¡×¤Î¡Ø¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¡£MBSÀ¶¿åËãÜ¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¥×¥ê¥ó¡×¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡£¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡¢¡È¥µ¥¿¥×¥éÅª¤ª¤¹¤¹¤á¥Ù¥¹¥È£µ¡É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤À¤«¤é¤³¤½Æñ¤·¤¤¡×¡ÈÌ£¤ÎÈÖ¿Í¡É¤¬¥×¥ê¥ó¤òÉ¾²Á
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÇã¤¨¤ë¿Íµ¤¤Î¥×¥ê¥ó15¼ïÎà¤òÈæ³Ó¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ ¢¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤ÎÌ£ £¥«¥é¥á¥ë¤ÎÌ£ ¤Á´ÂÎ¤ÎÌ£ ¥¥×¥ê¥ó¥¢¥é¥â¡¼¥É¤ÎÌ£ ¤Î5¹àÌÜ¤Ç¡¢³Æ¹àÌÜ10ÅÀËþÅÀ¤Î¹ç·×ÅÀ¤ÇÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Ì£¤Ë´Ø¤¹¤ë¿³ºº¤Ë¤Ï¡¢½ÏÎý¤Îµ»½Ñ¤È³Î¤«¤ÊÌ£³Ð¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¾¦ÉÊ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤ë¡ÈÌ£¤ÎÈÖ¿Í¡É¤³¤È¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤ÎµÜËÜ²íÌ¦¤µ¤ó¤¬¶¨ÎÏ¤·¤¿¡£¡Ö¥×¥ê¥ó¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤´¡¦µíÆý¡¦º½Åü¤À¤±¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖºàÎÁ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤À¤«¤é¤³¤½Æñ¤·¤¤¡×¤ÈµÜËÜ¤µ¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¤É¤ÎÁÇºà¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤Î¤«¡×¡ÖÁÇºà¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤òÉ¾²Á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëµó¤²¤¿¡£
¡¡×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Ë¤Ò¤¿¤¹¤é¡Ö¥×¥ê¥ó¡×¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡£Çã¤Ã¤Æ¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¥Ù¥¹¥È5¤È¤Ï¡ª¡©
5°Ì¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤ò¾ÚÌÀ¡¡ÀäÌ¯¤Ê´Å¤ß¤È¶ìÌ£¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿´ÇÈÄ¾¦ÉÊ
Âè5°Ì¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Î¡ØÍÒ½Ð¤·¤È¤í¤±¤ë¥×¥ê¥ó¡Ù¡ÊÀÇ¹þ195±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡2017Ç¯¤ÎÈ¯Çä¤«¤é17²ó¤â¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò½Å¤Í¤ë¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Î´ÇÈÄ¥¹¥¤¡¼¥Ä¡£º£Ç¯¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ë»°²¹Åü¤Î¥«¥é¥á¥ë¤òÁýÎÌ¤·¡¢¸åÌ£¤ÎÍ¾±¤¤ò´¶¤¸¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë²þÎÉ¤·¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¶ì¤ß¤È¡¢ËÌ³¤Æ»»ºµíÆý¤ò»È¤Ã¤¿¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤ÎÀäÌ¯¤Ê´Å¤ß¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢¿©´¶¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¡õ¤Ê¤á¤é¤«¡£µÜËÜ¤µ¤ó¤â¡Ö¤³¤Î¸ý¤É¤±¤Ï¤µ¤¹¤¬¡£¥Û¥Ã¤È¤¹¤ëÌ£¤Ç¡¢¥«¥é¥á¥ë¤Î¶ìÌ£¤¬¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤ÎÌ£¤ò¥°¥Ã¤È²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤¹¤Í¡×¡¢À¶¿å¥¢¥Ê¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ã¤Æ¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶¿´¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤â¡Ö¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×ÉôÌç¤Ç¤â¡¢10g¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ³Û¤¬Ìó18.8±ß¤Î¤È¤³¤í17.4±ß¤È¹¥À®ÀÓ¤ò¤ª¤µ¤á¤¿¡£
4°Ì¤Ï¡¢À¶¿å¥¢¥Ê¤â¡ÖÂç¹¥¤¡×¡¡¶¯¤¤¥ß¥ë¥¯¤ò´¶¤¸¤ë¡ÈÆý¡É¤Î¥×¥ê¥ó¤Î²¦Æ»
Âè4°Ì¤Ï¡¢¥ª¥Ï¥è¡¼Æý¶È¤Î¡Ø¿·Á¯Íñ¤Î¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¥×¥ê¥ó¡Ù¡ÊÀÇ¹þ183±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡¥×¥ê¥ó¹¥¤¤ÎÀ¶¿å¥¢¥Ê¤¬¡Ö»ä¡¢¤³¤ìÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦Çã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡Ø¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¥×¥ê¥ó¡Ù¤Ï1992Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢¥ª¥Ï¥è¡¼Æý¶È¤¬¸Ø¤ëÎò»Ë¤¢¤ë¾¦ÉÊ¡£
¡¡µÜËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡ÈÆý¡É¤Î¥×¥ê¥ó¤Î²¦Æ»¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£¥ß¥ë¥¯¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤¤¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤ò¡¢¾Æ¤ÌÜ¤È¥«¥é¥á¥ë¤Î2¤Ä¤Î¶ì¤ß¤Ç¥µ¥ó¥É¡£¿©´¶¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤¯¡¢Æý¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê²á¤®¤º¡¢¤¿¤Þ¤´¤ÇÊä´°¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄø¤è¤¯»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»î¿©¤·¤¿2¿Í¤â¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡Á¡×¤È¸ý¤òÂ·¤¨¤¿¡£
3°Ì¤Ï¡¢¡Ö¥«¥é¥á¥ë¤ÎÌ£¡×1°Ì¡¡¥×¥í¤â¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ºÇ¹â¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿Âç¿Í¤ÊÌ£¤ï¤¤
Âè3°Ì¤Ï¡¢µª¥Î¹ñ²°¤Î¡Øµª¥Î¹ñ²° ¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥×¥ê¥ó¡Ù¡ÊÀÇ¹þ259±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý³¦ºÇ¹âÊö¤Î¾Î¹æ¡ÖMOF¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥·¥§¥Õ¤«¤éÅÁ¼ø¤µ¤ì¤¿¥ì¥·¥Ô¤òº£¤â°ú¤·Ñ¤¤¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢1978Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍèÄ¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤ë¥×¥ê¥ó¡£¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤Ï¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë»º¤ÎºÇ¹âµé¥Ö¥ë¥Ü¥ó¥Ð¥Ë¥é¤Çºî¤Ã¤¿¥Ð¥Ë¥é¥Ú¡¼¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Ë§½æ¤Ê´Å¤¤¹á¤ê¤¬Éº¤¦¡£
¡¡¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥«¥é¥á¥ë¤Ï¤Û¤í¶ì¤µ¤¬ºÝÎ©¤ÄÂç¿Í¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£µÜËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¶ì¤¤¡ª¤³¤ì¤Ï¾å½ÐÍè¤Ç¤¹¡×¤È¾Î¤¨¡¢¡Ö¥«¥é¥á¥ë¤ÎÌ£¡×¤Ç¤Ï1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÁ´ÂÎ¤ÎÌ£¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢µÜËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿©´¶¤â¤¤¤¤¤·¡¢´Å¤ß¤â¤¤¤¤¤·¡¢¥«¥é¥á¥ë¤Î¶ì¤ß¤â¤¤¤¤¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
2°Ì¤Ï¡¢À¶¿å¥¢¥Ê¡Öµá¤á¤Æ¤¤¤¿Ì£¡×¡¡¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡õ¥¯¥ê¡¼¥à¤ÈÁêÀÈ´·²¤Ç¡Ö¥×¥ê¥ó¥¢¥é¥â¡¼¥É¤ÎÌ£¡×£±°Ì
Âè2°Ì¤Ï¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤Î¡ØÍñ¡¦µíÆý¡¦º½Åü¤Î¤ß¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤¿¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥×¥ê¥ó¡Ù¡ÊÀÇ¹þ221±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡¡¢¨²Æì¸©¤Ç¤ÏÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£
¡¡ºÎ¤ì¤¿¤Æ¤Î¿·Á¯¤¿¤Þ¤´¤È¡¢ËÌ³¤Æ»»º¤ÎµíÆý¡¦º½Åü¤Ç»Å¾å¤²¤¿°ìÉÊ¡£¤¿¤Þ¤´¤¬¼çÌò¤Ç¡¢Á´Íñ¤ËÍñ²«¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤Ë¡£À¶¿å¥¢¥Ê¤Ï»×¤ï¤º¡Öµá¤á¤Æ¤¤¤¿Ì£¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤ò¸«Ä¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤ËÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È¤ÎÁêÀ¤¬È´·²¤Ç¡¢µÜËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Ù¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡£Ì£¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥×¥ê¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ËÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥×¥ê¥ó¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Î»¿¡£¸«»ö¡¢¡Ö¥×¥ê¥ó¥¢¥é¥â¡¼¥É¤ÎÌ£¡×ÉôÌç¤òÀ©¤·¤¿¡£
1°Ì¤Ï¡¢´Å¤ß¤È¶ìÌ£¤Î¶Ë¾å¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¤Ë¡¢¥×¥í¡Ö´°àú¡×¡ÖÀìÌçÅ¹¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×
¤½¤·¤ÆÂè1°Ì¤Ï¡¢¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¤Î¡Ø·ÀÌóÇÀ¾ì¤¿¤Þ¤´¤Î¥×¥ê¥ó¡Ù¡ÊÀÇ¹þ108±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡·ÀÌóÇÀ¾ì¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤¿¥³¥¯¤È¤¦¤Þ¤ß¤Ë¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿¿·Á¯¤¿¤Þ¤´¤È¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦»³Íü¤Ç¤È¤ì¤¿À¸Æý¤ò»ÈÍÑ¡£¤½¤ó¤ÊÁÇºà¤ÎÉ÷Ì£¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤·¤¿¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤ÈÇ»¸ü¥«¥é¥á¥ë¤¬¡¢´Å¤ß¤È¶ìÌ£¤Î¶Ë¾å¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¤ò¿¥¤ê¤Ê¤¹¡£À¶¿å¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¥À¥ó¥È¥Ä¤«¤â¡×¡¢µÜËÜ¤µ¤ó¤â¡Ö´°àú¤Ç¤¹¡£ÀìÌçÅ¹¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤«¤é¤ªÇ¯´ó¤ê¤Þ¤Ç¡¢Ã¯¤¬¿©¤Ù¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡£¤³¤ì¤òÈ´¤¯¥×¥ê¥ó¤ÏÂ¿Ê¬À¤¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡¢²¦Æ»¤ÎÇ»¸ü¥×¥ê¥ó¤¬Áí¹ç£±°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÎ®¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦µÜËÜ¤µ¤ó¤¬Ä¾ÅÁ¤¹¤ë¥×¥ê¥ó¤Î¡Ö¤Á¤ç¤¤Â¤·¥¢¥ì¥ó¥¸¡×¤¬¡¢¤¢¤ó¤³¤È¤¤ÊÊ´¡£¥×¥ê¥ó¤Ë¤Þ¤Ö¤¹¤À¤±¤Ç¡¢ÍÎ²Û»Ò¤¬ÏÂ²Û»Ò¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ï¡È¥«¥¹¥¿¡¼¥ÉÉ÷Ì£¤è¤¦¤«¤ó¡É¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢»î¿©¤·¤¿À¶¿å¥¢¥Ê¤â¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡Á¡ª ¤³¤ì¤ÏÏÂ²Û»Ò¤Ç¤¹¡×¤È´¿´î¡ª ¤Ê¤ª¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÎºÝ¤Ï¤«¤¿¤á¤Î¥×¥ê¥ó¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤½¤¦¡£
¡¡¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î²¦Æ»¤Ê¤¬¤é¡¢³Æ¼Ò¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÁÇºà¤äÀ½Ë¡¤Ç¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥×¥ê¥ó¡×¡£¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÌ£¤òÃµ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡ÊMBS/TBS·Ï¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼¥×¥é¥¹¡×2024Ç¯10·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤¢¤µ7»þ59Ê¬¡ÁÊüÁ÷¤è¤ê¡¡¢¨·ÇºÜ¤·¤¿²Á³Ê¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë