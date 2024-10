バーガーキングから、お米のトータルプロデュース事業を展開する京都の老舗米屋「八代目儀兵衛」と共同開発した「KYOTOワッパー」が登場!

「特製ライスパティ」と直火焼きの100%ビーフパティを、4種のだしの旨味が詰まった「だし醤油」と、和のスパイス4種でアクセントを加えた「特製和風しょうがソース」で仕上げた、世界が驚く日米バーガーです☆

バーガーキング「KYOTOワッパー」

価格:単品990円(税込)/セット1,290円(税込)

発売日:2024年11月1日(金)

販売店舗:全国のバーガーキング店舗

※東京競馬場店・京都競馬場店では販売されません

バーガーキングから、お米のトータルプロデュース事業を展開する京都の老舗米屋「八代目儀兵衛」と共同開発した「KYOTOワッパー」が登場!

直火焼きの100%ビーフパティに、2024年産の新米(白米)と金のいぶき(玄米)をブレンドした新開発の「特製ライスパティ」を重ね、さらにフレッシュなレタス、トマト、オニオンを重ねたバーガーです。

鰹、鯖節、椎茸、昆布の4種のだしの旨味が詰まった「だし醤油」に、焙煎唐辛子、山椒、生姜、陳皮の和のスパイス4種でアクセントを加えた「特製和風しょうがソース」で仕上げられています。

伝統・味へのこだわり・確かな技術を掛け合わせた、お肉とお米のおいしさを存分に楽しめるメニューです。

使われている「特製ライスパティ」は、八代目儀兵衛の技術「お米の目利き・精米・ブレンド・炊飯」を用いて、『KYOTOワッパー』のためだけに共同開発されたもの。

厳選吟味された2024年産の新米(白米)と金のいぶき(玄米)をブレンドした専用米を使用しており、直火焼きの100%ビーフパティとお米の相性を最優先に考えた「お米本来の甘さ」を楽しめます。

お米本来のおいしさを味わいつつ、一粒一粒の輪郭がはっきりとし、つるっとした喉越しの良さが特徴です。

特製ライスパティを使用した、バーガーキングと八代目儀兵衛の共同開発メニュー。

バーガーキングの「KYOTOワッパー」は、2024年11月1日(金)発売です☆

焦がし醬油香るペッパーマヨソースと4種のきのこを贅沢に使用!バーガーキング「マッシュルームワッパー」2024 焦がし醬油香るペッパーマヨソースと4種のきのこを贅沢に使用!バーガーキング「マッシュルームワッパー」2024 続きを見る

サクサクビスケットとビターコーヒーの贅沢な組み合わせ!バーガーキング「わたくしのビスコフ サンデー」 サクサクビスケットとビターコーヒーの贅沢な組み合わせ!バーガーキング「わたくしのビスコフ サンデー」 続きを見る

※セットはフレンチフライ(M)とドリンク(M)となります

※カスタマイズはできません(アレルギーなどによる具材抜きは可)

※特製和風しょうがソースには辛味成分が含まれています

※ライスパティは国産米が使われています

※モーニング実施店舗では10:30以降の販売となります

※店舗により、販売時間帯が異なります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 八代目儀兵衛と共同開発した特製ライスパティを使用!バーガーキング「KYOTOワッパー」 appeared first on Dtimes.