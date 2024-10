東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「ヒルトン東京ベイ」の中国料理「王朝」にて、「ストロベリーチャイニーズアフタヌーンティー」を開催!

本格的な中国料理と繊細なデザート全13種類を堪能できるアフタヌーンティーです☆

ヒルトン東京ベイ「王朝」ストロベリーチャイニーズアフタヌーンティー

価格:1人4,900円(税・サ込)

開催期間:2024年12月2日(月)〜2025年2月28日(金)

※2024年12月23日(月)、26日(木)、27日(金)、30日(月)、2025年1月2日(木)、3日(金)、6日(月)を除く、月・木・金限定/2024年12月26日(木)、2025年1月6日(月)の2日間臨時休業

提供時間:11:30〜/13:30〜(2部制・2時間制)

ヒルトン東京の2階にある中国料理「王朝」にて「ストロベリーチャイニーズアフタヌーンティー」を開催。

本格的な中国料理に加え、旬を迎える苺が堪能できる繊細なデザート13種類が登場します。

ドリンクでは、2004年イギリスで創設された新進気鋭の英国高級紅茶ブランド「ジンティー」の紅茶や中国茶を楽しめます。

全6種類のバリエーションには、イギリスのオーガニック認証機関“ソイル・アソシエーション”の認定を受け、その土地の風土と気候がもたらす甘くフレッシュな風味と豊かな質感が特徴の中国緑茶「ジェードスウォード」もラインナップ。

さらにローズバッド(バラのつぼみ)、ローズヒップ(バラの果)、ラズベリーを使用した、繊細でエレガントな天然ハーブティー「ラズベリー&ローズ」などが提供されます。

ドリンクは、時間内、何度でも楽しめます☆

黄(こう)シェフの点心「のどぐろの焼売」/セイボリー/デザート

黄(こう)シェフの点心「のどぐろの焼売」(右上)

希少性が高く、高級魚として知られるのどぐろを使用した、中国国家認定の高級点心師 黄(こう)シェフが手掛ける特製点心。

シャキシャキした食感のクワイ、海老、そして脂がのったのどぐろの旨味がぎゅっと閉じ込められています。

フランボワーズシロップで色付けした焼売の、美しい赤色ポイントです。

帆立の湯引き 海鮮香るXOソース(右下プレート 右)

ボイルした帆立を、XO醤と醬油などを合わせたソースとともに楽しめる一品。

XOソースからほんのりと香る干し貝柱や干し海老も堪能できます。

仔羊のフレンチラック 紹興酒ソース(右下プレート 下)

チャイニーズアフタヌーンティー提供開始時に好評だった仔羊が再登場。

仔羊の独特な風味と、加熱して香りのみを残した紹興酒ソースとの相性が良いフレンチラックです。

ソースにあしらったタイムの香りも楽しめます。

大海老のストロベリーマヨネーズ(右下プレート 左)

ぷりぷりの海老に特製ストロベリーマヨネーズソースを絡めた一品。

苺の甘酸っぱさとマヨネーズの酸味は相性が良く、小さく刻んだ苺と一緒に食べることで、瑞々しさも感じられます。

クラゲのバジル山椒ソース(左プレート 右)

奥深い味わいを引き出せるように、クラゲは塩味ベースで下味を付けたメニュー。

バジルペーストと山椒醤油などと和えた、後味が爽やかな一品です。

北京ダックのタルト 苺ソース(左プレート 下)

タルトの中にほぐしたおこげを敷き、甜麺醤(テンメンジャン)と和えた北京ダックの肉と、キュウリを入れた一品。

さらに、パリッと焼き上げた北京ダックの皮をのせ、苺ジャムと揚げたネギを添えられています。

ほんのり甘酸っぱい苺ジャムに、甜麺醤のコクと香ばしいネギの香りが加わり、食欲をそそります。

ストロベリーキャラメリゼ(左プレート 左)

苺飴をイメージして、旬を迎える苺を丸ごと一粒使った贅沢なデザート。

コーティングした飴の甘さやパリッとした食感もポイントです。

金木犀香るマンゴープリン(左プレート 上)

王朝で人気のマンゴープリンと、オレンジ色の桂花を入れたゼリーの2層仕立てのグラスデザート。

なめらかなプリンとプルっとしたゼリーの2種類の食感や、ふわっと香る花の香りも楽しめます。

デザート各種

苺白餡のクッキー(左上プレート内 左)

白餡と苺パウダーを混ぜた餡を入れ、スライスした苺をのせたクッキー。

170度のオーブンで約10分焼くことでしっとりとした食感に仕上げられています。

ストロベリーエッグタルト(左上プレート内 右)

シェフ手作りのジャムを合わせたオリジナルのエッグタルト。

サクサクとしたタルトの食感や、濃厚なカスタードクリームと苺ジャムの甘酸っぱさのマリアージュを堪能できます。

苺杏仁豆腐(右上)

華やかな香りと、とろける食感の王朝特製の杏仁豆腐に苺ピューレを合わせた一品。

程よい甘さに苺の甘酸っぱさが相まったデザートです。

ココナッツ大福 苺クリーム(右下)

白玉粉を使ったモチモチの大福生地で、生クリームと角切りの苺を合わせた特製クリームを包んだスイーツ。

ココナッツファインをまぶして中華のデザートらしい一品に仕上げられています。

苺とライチのスノーマンかまくら(左下)

ライチムースや苺のミルクレープを入れたパフェ。

メレンゲと苺ジャム入りのホワイトチョコレートと、クロテッドクリームをサンドしたマカロンで愛らしいスノーマンが表現されています。

旬の苺を味わえるよう、フレッシュ苺も周りにあしらわれています。

本格中国料理と、旬を迎えるいちごを使ったスイーツを楽しめるアフタヌーンティー。

ヒルトン東京ベイ「王朝」のストロベリーチャイニーズアフタヌーンティーは、2024年12月2日(月)より開催されます☆

