SEVENTEEN、ニューヨーク公演を成功裏に終了…会場周辺にファン殺到「幸せそうな姿に胸いっぱい」

ニューヨークが、SEVENTEENの色で染まった。ソーホーやタイムズスクエアなど、ニューヨーク都心はイベントを楽しむCARAT(ファンの名称)で賑わった。SEVENTEENは25日と27日(現地時間)、ニューヨークのUBSアリーナで「SEVENTEEN[RIGHT HERE] WORLD TOUR IN US」を盛況裏に開催した。2日間にわたって開催された同公演は、チケットの販売開始と同時に完売し、アメリカでの人気の高さを証明した。メンバーらは、約3時間にわたって22曲のステージを披露し、現地のファンを熱狂させた。

SEVENTEENは同公演で「毒:Fear」「Fearless」「MAESTRO」のステージを相次いで披露し、序盤から雰囲気を盛り上げた。メンバーたちは、強烈な雰囲気の「Ash」「Crush」から、ミュージカルセクションとして披露した「Oh My!」「Snap Shoot」「God of Music」など軽快な曲まで幅広いステージを披露し、存在感を見せつけた。12thミニアルバム「SPILL THE FEELS」のタイトル曲「LOVE, MONEY, FAME(feat.DJ Khaled)」の英語バージョンを披露すると、歓声が上がった。北米のCARATのためのプレゼントのようなステージに観客は熱狂した。それぞれのユニットの個性と力量が際立ったパフォーマンスと、SEVENTEENの公演の特徴であるアンコール「無限アナス(終わらないように繰り返される「VERY NICE」)」など、彼らだけの魅力で満たされたステージに、ファンはシングアロングで応えた。メンバーらは「ニューヨークの多くの人の中で、SEVENTEENとCARATが出会ってお互いを愛するようになったのは奇跡」とし「こんなに大きな公演会場を美しく埋めてくれた皆さんが公演を楽しんで、幸せそうな姿を見ると胸がいっぱいだ。残りの北米ツアーを素敵に終えれるように努力する。SEVENTEENの13人が再びニューヨークに戻ってくる日も、ぜひ一緒に過ごしてほしい」と感想を伝えた。UBSアリーナ一帯では“CARATの祭り”が繰り広げられた。地面には世界各地から集まったファンが残したメッセージがぎっしり詰まっており、キッチンカーではSEVENTEENの公演映像が絶えず流れた。SEVENTEENのステージ衣装をコスチュームしたファンがあちこちに集まり、SEVENTEENの独自コンテンツ「GOING SEVENTEEN」で出てきた「紅参ゲーム」で遊ぶファンもいた。案内員が韓国語で「ホランヘ」と叫ぶと歓声が上がった。公演の前後に行われた様々なイベントは、CARATだけでなく、ニューヨーク市民と観光客の足を止めた。この日、Spotifyと共にした「CARAT STATION NYC」がソーホーで開かれた。鉄道駅をテーマに作られた同ポップアップは、早朝から長い列を作るほどだった。タイムズスクエア近くでは「LOVE, MONEY, FAME (feat. DJ Khaled)」のダンスフラッシュモブが繰り広げられた。これは、オフラインファンイベント「CARAT WORLD」の一環だった。SEVENTEENは、10月31日・11月1日にテキサス、11月5日・6日にオークランド、11月9日・10日にロサンゼルスで公演を続ける。アメリカの5都市で計10回にわたって開催される同ツアーは、このうち9回の公演が完売するほど高い人気を証明している。SEVENTEENは11月〜12月に日本の4つのドームで、来年初めにアジアの主要都市で「SEVENTEEN[RIGHT HERE] WORLD TOUR」を開催する予定だ。