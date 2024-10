田園都市線南町田グランベリーパーク駅直結のアウトレット複合商業施設「グランベリーパーク」にて「スヌーピー」たちが主役の期間限定イベントを開催。

クリスマス期間限定のイベント“On a Snowy Night「雪降る夜に」”と、アイススケートリンク「SNOOPY ICE ARENA」が実施されます☆

グランベリーパーク「スヌーピー」“On a Snowy Night「雪降る夜に」”

開催期間:2024年11月9日(土)〜12月25日(水)

アウトレット複合商業施設「グランベリーパーク」にて、クリスマス期間限定のイベント“On a Snowy Night「雪降る夜に」”を開催。

イメージビジュアルには、グランベリーパークに隣接する「スヌーピーミュージアム」の企画展テーマ「ホリデー」のビジュアルと同じ”サンタクロース”姿の「スヌーピー」が登場。

スヌーピーミュージアム開業時の企画展「ビーグル・スカウトがやってきた!HERE COME THE BEAGLE SCOUTS!」で「スヌーピー」と一緒に登場している「ウッドストック」が起用されています。

雪が降る様子を「ウッドストック」とたくさんの仲間の鳥たちが飛んでいるイメージに重ねてあるのがポイントです。

サンタクロース姿の「スヌーピー」や「ウッドストック」たちと共にお祝いする、クリスマスイベントの見どころを紹介していきます☆

クリスマスツリー・フォトスポット

イベント期間中のシンボルとしてシアタープラザに登場するクリスマスツリーは、高さ約8メートルを誇る圧巻の大きさ。

ツリーの足元には、はしゃいで走る「スヌーピー」が描かれており、ツリートップの星飾りには「ウッドストック」があしらわれています。

ツリーを彩るイルミネーションは、ベルを持ったサンタクロース姿の「スヌーピー」が音楽に合わせて点滅することで、聖なる夜をお祝い。

またパークプラザには、サンタクロース姿の「スヌーピー」が描かれた全長約6メートルのフォトスポットを設置し、一緒に写真を撮影することができます。

装飾・イルミネーション

開催期間:2024年11月9日(土)〜12月25日(水)

イルミネーション店頭期間:2025年2月28日(金)まで ※予定

※期間中、シアタープラザの炎のオブジェの演出は中止となります

点灯時間:16:00〜22:00

演出時間:16:00〜20:00

※毎時00分、30分で音楽と合わせたイルミネーション演出を実施予定

※諸事情により中止する場合があります

場所:シアタープラザ(クリスマスツリー)、パークプラザ(フォトスポット)

※イルミネーションは、ウェルカムプラザ、グランベリープラザを中心にグランベリーパーク全体に設置

南町田グランベリーパーク駅構内やウェルカムプラザ、

グランベリープラザにはゴールドに輝くイルミネーションを装飾。

シアタープラザに設置されているクリスマスツリーまでの道筋を彩ります。

ほかにもオアシスプラザ、グランベリーブリッジなど施設全体がイルミネーションに包まれます。

クリスマスツリー点灯式にスヌーピーが登場

開催日:2024年11月9日(土)

開催時間:15:55〜16:15

開催場所:シアタープラザ(クリスマスツリー前)

※小雨決行、荒天中止(グランベリーパークWEBサイト上で告知)

クリスマスツリー点灯式に、1日限定でサンタクロースの衣装を身につけた「スヌーピー」が登場!

「スヌーピー」がスヌーピーミュージアムからワンダーシアター内を歩いてツリー前に登場したのち、クリスマスツリーの点灯式を行います。

クリスマスライブ

開催日:2024年12月22日(日)

※雨天・荒天中止。(グランベリーパークWEBサイト上で告知)

時間:11:00〜16:00の間で、複数公演実施

場所:パークプラザ

内容:クリスマスコンサート

協力:銀座山野楽器

ヤマノミュージックサロン南町田の講師・生徒たちによる1日限定の「クリスマスライブ」を開催。

コーラス隊による合唱に加え、ヴァイオリン、サックス、フルートなどが奏でるクリスマス定番の名曲によりクリスマス気分を盛り上げます。

「スヌーピーミュージアム・クリスマス2024」限定イベント

開催期間:2024年11月1日(金)〜12月25日(水)

開催場所:スヌーピーミュージアム

「季節を楽しむミュージアム」としてパワーアップした「スヌーピーミュージアム」

スヌーピーミュージアムの期間限定イベントとして「スヌーピーミュージアム・クリスマス2024」が開催されます。

『PEANUTS』では定番のホリデー、クリスマス。

スヌーピーミュージアムではサンタスヌーピーのクリスマス装飾が館内あちこちに登場します。

入館者全員に入館特典として限定ステッカーが配布されるほか、オリジナルグッズを取り揃えている「ブラウンズストア」では、新グッズ発売される予定です。

【PEANUTS Cafe】クリスマス限定メニュー

販売期間:2024年11月1日(金)〜12月25日(水)

販売店舗:PEANUTS Cafe スヌーピーミュージアム

企画展“HOLIDAY!” をテーマに、クリスマスを彩るバスケットボックスやパフェ、ドリンクの連動メニューが登場します。

また、期間中はクリスマスに纏わるアートが施された限定カプセルトイも展開。

さらに毎年恒例の店内のクリスマス装飾も楽しめます☆

オアシスプラザ「SNOOPY ICE ARENA(スヌーピー アイスアリーナ)」

開催日:2024年12月7日(土)〜2025年2月24日(月・振休)

開催時間:平日13:00〜20:00、土日祝11:00〜20:00(19:30受付終了)

開催場所:オアシスプラザ

※雨天・荒天中止(グランベリーパークWEBサイト上で告知)

※安全を考慮し主催者の判断により、営業時間が変更もしくは営業中止となる場合があります

※年末年始は営業時間が変更となります

オアシスプラザにて、「スヌーピー」や『PEANUTS』の仲間たちのアートが壁に描かれるアイススケートリンク「SNOOPY ICE ARENA」を開催!

日本で唯一、「スヌーピー」の公式アートでデザインされたアイスアリーナです。

2024年の「SNOOPY ICE ARENA」のテーマは「冬物語」

冬に遊ぶ「スヌーピー」や『ピーナッツ』の仲間たちが壁一面に描かれたスケートリンクの中で、スケートを楽しむことができます☆

初心者スケート教室

料金:3,500円(税込)

開催日程:

・2024年12月22日(日)、27日(金)、29日(日)、31日(火)

・2025年1月3日(金)、5日(日)、11日(土)、13日(月・祝)、19日(日)、26日(日)

開催時間:9:30〜10:30(9:00集合)

募集受付:2024年12月7日(土)11:00開始

定員:25名

参加資格:4歳以上のスケート初心者

※雨天・荒天中止

スケート教室の開催や初心者のためのレッスンなど、初体験の人も楽しめるプログラムが満載!

初心者スケート教室は、完全予約制の初心者スケート教室など充実したプログラムで、お子さんから大人の方まで安心してスケートを楽しめます。

サンタ姿の「スヌーピー」「ウッドストック」と仲間の鳥たちの賑やかなアートが彩るクリスマスイベント。

グランベリーパークにて2024年11月9日より開催される“On a Snowy Night「雪降る夜に」”の紹介でした☆

