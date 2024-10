インドネシア政府が2024年10月25日に、AppleによるiPhone 16の販売を法的に禁止しているとの声明を発表していたことがわかりました。その理由について、当局は「Appleが事前に約束した投資計画を履行していないため」と説明しています。Kemenperin: iPhone 16 Belum Bersertifikat TKDN, Tidak Boleh Diperjualbelikan di Indonesia

インドネシア工業省は10月25日の声明で、AppleがiPhone 16の販売に関する承認を取得していないため、iPhone 16の流通は違法であると発表しました。アグス・グミワン・カルタサスミタ工業大臣は「インドネシアで動作するiPhone 16があるなら、そのデバイスは違法だと考える必要があることを意味しているので、是非私たちに通報して下さい」と述べています。なお、販売禁止の対象となったのは2024年9月にリリースされたiPhone 16で、旧製品は引き続き合法的に購入できるとのこと。AppleがインドネシアでiPhone 16を販売できなくなったのは、インドネシアで販売されるスマートフォンの製造にかかる原材料や雇用の「国産化率(TKDN)」は最低40%でなければならないという基準を満たさなかったからです。Appleは、iPhone 16を現地生産してTKDNの基準を満たす代わりに、1兆7100億ルピア(約165億円)を投じて「Appleアカデミー」と呼ばれる研究開発施設をインドネシアに設置する約束でしたが、当局によるとこれまでの投資額は1兆5000億ルピア(約145億円)にとどまっているとのこと。投資額が不足したため、AppleはTKDN証明書を取得できず、これに伴ってiPhone 16の販売に必要な国際移動体装置識別番号(IMEI)も発行されませんでした。インドネシア工業省のスポークスマンであるフェブリ・ヘンドリ・アントニ・アリフ氏は、AppleがiPhone 16のTKDN認証を申請していることを確認した上で、申請は審査中であり、同社の投資義務が履行された場合にのみ審査が進むとの見解を示しました。インドネシアでは、Apple製品はスマートフォンの売れ筋のトップ6に入っていませんが、テクノロジーに慣れ親しんだ若年人口の増加と経済的成長が見込まれているインドネシア市場でのつまずきは、Appleにとって手痛い損失となります。政府統計によると、インドネシアの経済規模は1兆ドル(約152兆円)で、既に3億5000万台の携帯電話が国内で利用されており、これは2億7000万人の人口をはるかに上回っているとのことです。海外メディアのBloombergはAppleに問い合わせを行いましたが、返答を得られませんでした。禁止されているのはiPhone 16の販売で、国内への持ち込みは違法ではありません。当局によると、2024年8月から10月までに約9000台のiPhone 16が旅客機内への持ち込みや郵便などでインドネシアに持ち込まれているとのこと。とはいえ、このルートで入手するには多額の税金を支払わなければならないため、次期iPhoneを購入したいインドネシアのユーザーにとっては厳しいとBloombergは指摘しています。