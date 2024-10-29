ヤクルトは29日、秋季キャンプの参加メンバーを発表した。



秋季キャンプは11月2日（土）〜11月17日（日）、松山中央公園野球場（坊っちゃんスタジアム）で実施され（6日、12日は休養日）、10日には愛媛マンダリンパイレーツとの練習試合が行われる予定だ。



▼ 秋季キャンプ参加メンバー



＜投手＞



山下輝、奥川恭伸、山野太一、石原勇輝、金久保優斗、長谷川宙輝、坂本拓己、竹山日向、西濱勇星



＜捕手＞



鈴木叶、中川拓真、橋本星哉



＜内野手＞



長岡秀樹、西村瑠伊斗、北村恵吾、小森航大郎、武岡龍世、増田珠、伊藤琉偉、高野颯太



＜外野手＞



並木秀尊、丸山和郁、濱田太貴、岩田幸宏



※メンバーが変更となる場合がございます