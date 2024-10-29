【米・BCF＆Mターフ枠順】ウォーライクゴッデスは4番、木村和士騎手騎乗のハングザムーンは8番ゲートに
現地時間11月2日(土)にアメリカ・デルマー競馬場で行われるブリーダーズカップフィリー＆メアターフ(3歳上牝・米G1・芝2200m)の馬番が確定した。
21年の同レースでラヴズオンリーユーの3着だったウォーライクゴッデスは4番ゲート、ベルモントオークスを制したシンデレラズドリームは3番ゲート、現地を拠点に活躍する木村和士騎手騎乗のハングザムーンは8番ゲートとなった。なお、日本から参戦を予定していたアリスヴェリテはBCディスタフに出走する。
馬番、騎乗予定騎手は以下の通り。
【出走馬】
1行目：馬番 馬名/英字表記
2行目：性齢、所属・厩舎、騎乗予定騎手
1番 ビューティフルラブ/Beautiful Love
牝3、米・C.アップルビー厩舎、O.マーフィー騎手
2番 フルカウントフェリシア/Full Count Felicia
牝5、加・K.アタード厩舎、I.オルティスJr.騎手
3番 シンデレラズドリーム/Cinderella's Dream
牝3、米・C.アップルビー厩舎、W.ビュイック騎手
4番 ウォーライクゴッデス/War Like Goddess
牝7、米・W.モット厩舎、J.アルバラード騎手
5番 ディディア/Didia
牝6、米・I.コレアスIV厩舎、J.オルティス騎手
6番 イランイラン/Ylang Ylang
牝3、愛・A.オブライエン厩舎、R.ムーア騎手
7番 コンテント/Content
牝3、愛・A.オブライエン厩舎、L.デットーリ騎手
8番 ハングザムーン/Hang the Moon
牝4、米・P.ダマート厩舎、木村和士騎手
9番 アニセット/Anisette
牝4、米・L.パウエル厩舎、U.リスポリ騎手
10番 モイラ/Moira
牝5、加・K.アタード厩舎、F.プラ騎手
11番 ビーチボム/Beach Bomb
牝4、米・G.モーション厩舎、A.フレス騎手
12番 ソプラノ/Soprano
牝3、英・G.ボーウィー厩舎、B.ロックネイン騎手
13番 サンセットグローリー/Sunset Glory
牝4、米・M.マッカーシー厩舎、M.フランコ騎手
※馬番、ゲート番は同一となる。