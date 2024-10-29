現地時間11月2日(土)にアメリカ・デルマー競馬場で行われるブリーダーズカップフィリー＆メアターフ(3歳上牝・米G1・芝2200m)の馬番が確定した。

21年の同レースでラヴズオンリーユーの3着だったウォーライクゴッデスは4番ゲート、ベルモントオークスを制したシンデレラズドリームは3番ゲート、現地を拠点に活躍する木村和士騎手騎乗のハングザムーンは8番ゲートとなった。なお、日本から参戦を予定していたアリスヴェリテはBCディスタフに出走する。

馬番、騎乗予定騎手は以下の通り。

【出走馬】

1行目：馬番 馬名/英字表記

2行目：性齢、所属・厩舎、騎乗予定騎手

1番 ビューティフルラブ/Beautiful Love

牝3、米・C.アップルビー厩舎、O.マーフィー騎手

2番 フルカウントフェリシア/Full Count Felicia

牝5、加・K.アタード厩舎、I.オルティスJr.騎手

3番 シンデレラズドリーム/Cinderella's Dream

牝3、米・C.アップルビー厩舎、W.ビュイック騎手

4番 ウォーライクゴッデス/War Like Goddess

牝7、米・W.モット厩舎、J.アルバラード騎手

5番 ディディア/Didia

牝6、米・I.コレアスIV厩舎、J.オルティス騎手

6番 イランイラン/Ylang Ylang

牝3、愛・A.オブライエン厩舎、R.ムーア騎手

7番 コンテント/Content

牝3、愛・A.オブライエン厩舎、L.デットーリ騎手

8番 ハングザムーン/Hang the Moon

牝4、米・P.ダマート厩舎、木村和士騎手

9番 アニセット/Anisette

牝4、米・L.パウエル厩舎、U.リスポリ騎手

10番 モイラ/Moira

牝5、加・K.アタード厩舎、F.プラ騎手

11番 ビーチボム/Beach Bomb

牝4、米・G.モーション厩舎、A.フレス騎手

12番 ソプラノ/Soprano

牝3、英・G.ボーウィー厩舎、B.ロックネイン騎手

13番 サンセットグローリー/Sunset Glory

牝4、米・M.マッカーシー厩舎、M.フランコ騎手

※馬番、ゲート番は同一となる。