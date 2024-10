“憧れの異世界。”のブランドを掲げる長崎「ハウステンボス」にて、冬季限定イベント「白銀の世界」を開催。

「イルミネーションアワード総合エンタテインメント部門」にて10年連続日本一を獲得しているイルミネーションで、ヨーロッパの街並みが雪景色のように”真っ白“な銀世界に輝き、感動のひとときが過ごせます。

ハウステンボス『白銀の世界』2025

画像提供:ハウステンボス

開催期間:2025年1月11日(土)〜2月27日(木)

ハウステンボスのイルミネーションが期間限定で“真っ白”に輝く特別なシーズン『白銀の世界』を2025年も開催。

クリスマスシーズンのシャンパンゴールドに彩られた場内から一変、雪景色のように “真っ白”に光輝く幻想的な銀世界が届けられます。

ハウステンボスの冬の風物詩となった「ファンタジック・スノーナイトショー 〜白銀の世界 点灯式〜」を2025年も毎夜開催。

神聖なチャペルを舞台に、海外アーティストの美しい生歌が響き渡り空から舞い降りる雪、フィナーレを飾る煌めく花火で誰もが心奪われる感動体験が楽しめます。

ハウステンボスイルミネーションのメインスポットである「光のオーロラガーデン」も「白銀の世界」仕様となり、“真っ白”な光に包まれる絶景に変身。

また、冬の透き通る夜空に打ちあがる「ウィンターナイト花火」は、2024年より日数を増やして開催されます。

毎夜開催「ファンタジック・スノーナイトショー 〜白銀の世界 点灯式〜」

画像提供:ハウステンボス

開催場所:アムステルダムシティ スタッドハウス前

開催時間:18:30〜(※日没時刻により開催時間が変更になる可能性がございます)

アムステルダムシティの中央に位置する神聖なチャペル「スタッドハウス」にて「ファンタジック・スノーナイトショー 〜白銀の世界 点灯式〜」を開催。

冬の澄んだ空気に包まれる日没後、チャペルの鐘が鳴り始めると、圧倒的な歌唱力を誇る海外アーティストが登場し、心奪われる美しい生歌が披露されます。

画像提供:ハウステンボス

メロディーが最高潮を迎える瞬間、ヨーロッパの街並み一面が一瞬で“真っ白”に輝き、幻想的な光景が目の前に広がります。

音楽に合わせて夜空から雪が舞い降りる演出や、フィナーレには花火が打ちあがる、圧巻のナイトエンターテインメントショーです。

光のオーロラガーデン/ウォーターマジック

画像提供:ハウステンボス

開催場所:アートガーデン

季節ごとに演出が変わる、カラフルで華やかな光景が楽しめるハウステンボスの代表的なイルミネーションスポット「光のオーロラガーデン」

光のオーロラガーデンが、イベント期間中は雪景色のように“真っ白”なイルミネーションに変わります。

画像提供:ハウステンボス

さらにそのすぐ前では、日本最大の音楽噴水ショー「ウォーターマジック」を開催。

幅75メートル、最高20メートルの高さまで打ちあがる噴水は、圧巻のエンターテインメントショーです。

この時期にしか見ることのできない、”真っ白“なイルミネーションと迫力満点な音楽噴水ショーのコラボレーションが堪能できます。

ウィンターナイト花火

画像提供:ハウステンボス

開催日:2025年1月29日(水)、30日(木)、31日(金)、2月1日(土)、2日(日)、8日(土)、9日(日)、22日(土)、23日(日)

開催時間:20:30〜

※1月29日(水)〜2月2日(日)は花火特別観覧席の販売は実施されません

9日間限定で開催される、毎年恒例の「ウィンターナイト花火」

2024年より日数を増やし、より多くのゲストが楽しめるようになります。

冬の名曲とともに、透き通る夜空に“真っ白”なイルミネーションと調和した美しい花火は圧巻。

ヨーロッパの街並みの中で、大輪の花火が目の前に広がる絶景を大切な人とお楽しむのもおすすめです。

ヨーロッパの街並み一面が”真っ白“に包まれる幻想的な銀世界で、大切な人と特別なひとときが過ごせる期間限定イベント。

ハウステンボスにて2025年1月11日より開催される『白銀の世界』の紹介でした☆

世界唯一のミッフィーのテーマエリア!ハウステンボス「ミッフィーエリア」 世界唯一のミッフィーのテーマエリア!ハウステンボス「ミッフィーエリア」 続きを見る

本場ヨーロッパのクリスマスを体験!ハウステンボス「European Holy Christmas」 本場ヨーロッパのクリスマスを体験!ハウステンボス「European Holy Christmas」 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ヨーロッパの街並み一面が “真っ白”に輝くイルミネーション!ハウステンボス『白銀の世界』2025 appeared first on Dtimes.