【ユーロ圏】

ドイツGfK消費者信頼感調査（11月）16:00

予想 -20.4 前回 -21.2



【米国】

卸売在庫（速報値）（9月）21:30

予想 0.0% 前回 0.1%（前月比)



住宅価格指数（8月）22:00

予想 0.3% 前回 0.1%（前月比)



S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（8月）22:00

予想 4.85% 前回 5.92%（前年比)



JOLTS求人件数（9月）23:00

予想 793.0万人 前回 804.0万人



コンファレンスボード消費者信頼感指数（10月）23:00

予想 99.2 前回 98.7



※予定は変更されることがあります。

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