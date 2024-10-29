これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
ドイツGfK消費者信頼感調査（11月）16:00
予想 -20.4 前回 -21.2
【米国】
卸売在庫（速報値）（9月）21:30
予想 0.0% 前回 0.1%（前月比)
住宅価格指数（8月）22:00
予想 0.3% 前回 0.1%（前月比)
S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（8月）22:00
予想 4.85% 前回 5.92%（前年比)
JOLTS求人件数（9月）23:00
予想 793.0万人 前回 804.0万人
コンファレンスボード消費者信頼感指数（10月）23:00
予想 99.2 前回 98.7
※予定は変更されることがあります。
ドイツGfK消費者信頼感調査（11月）16:00
予想 -20.4 前回 -21.2
【米国】
卸売在庫（速報値）（9月）21:30
予想 0.0% 前回 0.1%（前月比)
住宅価格指数（8月）22:00
予想 0.3% 前回 0.1%（前月比)
S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（8月）22:00
予想 4.85% 前回 5.92%（前年比)
JOLTS求人件数（9月）23:00
予想 793.0万人 前回 804.0万人
コンファレンスボード消費者信頼感指数（10月）23:00
予想 99.2 前回 98.7
※予定は変更されることがあります。