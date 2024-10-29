【ユーロ圏】
ドイツGfK消費者信頼感調査（11月）16:00
予想　-20.4　前回　-21.2

【米国】
卸売在庫（速報値）（9月）21:30
予想　0.0%　前回　0.1%（前月比)

住宅価格指数（8月）22:00
予想　0.3%　前回　0.1%（前月比)

S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（8月）22:00
予想　4.85%　前回　5.92%（前年比)

JOLTS求人件数（9月）23:00
予想　793.0万人　前回　804.0万人

コンファレンスボード消費者信頼感指数（10月）23:00
予想　99.2　前回　98.7

※予定は変更されることがあります。