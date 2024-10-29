明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０９：３０ 豪・消費者物価

１４：００ 日・消費者態度指数

１５：３０ 仏・消費支出

１５：３０ 仏・ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

１７：５５ 独・失業率

１７：５５ 独・失業者数

１８：００ 独・ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

１９：００ ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，速報値）

１９：００ ユーロ・消費者信頼感（確定値）

１９：００ ユーロ・経済信頼感

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２１：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計

２１：３０ 米・実質ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

２２：００ 独・消費者物価指数（速報値）

２３：００ 米・住宅販売保留指数

※日・日銀金融政策決定会合（１日目）



○決算発表・新規上場など



決算発表：九電工<1959>，日清粉Ｇ<2002>，日本Ｍ＆Ａ<2127>，エムスリー<2413>，双日<2768>，カゴメ<2811>，住友化<4005>，アイカ工<4206>，ＮＲＩ<4307>，アステラス薬<4503>，住友ファーマ<4506>，ＯＬＣ<4661>，サイバー<4751>，東映アニメ<4816>，日電硝<5214>，大同特鋼<5471>，ＬＩＸＩＬ<5938>，日立<6501>，マキタ<6586>，アルプスアル<6770>，アドテスト<6857>，京セラ<6971>，東海理化<6995>，三菱自<7211>，トプコン<7732>，南海電<9044>，アルプス物流<9055>，東電力ＨＤ<9501>，関西電<9503>，北陸電<9505>，東ガス<9531>，邦ガス<9533>ほか

※海外企業決算発表：キャタピラー，メタプラットフォームズ，マイクロソフト，アムジェンほか



出所：MINKABU PRESS