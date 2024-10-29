アマゾン「Prime Video」、11月の新着作品は「ルックバック」「バジーノイズ」など
アマゾン（Amazon）のプライム会員向けサービス「Prime Video（プライム・ビデオ）」において、11月に配信がスタートする作品が発表された。
新たに配信される作品は、JO1の川西拓実が主演を務める映画「バジーノイズ」やアニメ映画「ルックバック」など。
(c)むつき潤・小学館／「バジーノイズ」製作委員会
(c)藤本タツキ／集英社 (c)2024「ルックバック」製作委員会
海外作品では、リドリー・スコット監督による映画「グラディエーター」が配信される。また、Amazon Originalドラマ「【推しの子】」が独占配信される。
(c)2000 DreamWorks LLC and Universal Studios. All Rights Reserved
(c)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・2024 映画【推しの子】製作委員会
加えて、「第3回 WBSC プレミア 12」で野球日本代表「侍ジャパン」が出場する全試合を生配信する。11月9日および10日に実施されるチェコ代表との強化試合も生配信が予定されている。
(c)WBSC (c)2024 SAMURAI JAPAN10月の新着予定作品一覧 映画（日本） 11月8日 「バジーノイズ」 ＊見放題独占配信 11月12日 「線は、僕を描く」 アニメ映画（日本） 11月8日 「ルックバック」 ＊独占配信 映画（海外） 11月1日 Amazon Original「自由を愛した男」（Libre／フランス） ＊午前8時から独占配信 「パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々/魔の海」 「パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々」 「ハート・ロッカー」 「PLANET OF THE APES 猿の惑星」 「猿の惑星: 創世記」 「猿の惑星：新世紀（ライジング）」 「猿の惑星：聖戦記（グレート・ウォー）」 「モンスター」 11月4日 「チャレンジャーズ」 ＊見放題独占配信 11月7日 Amazon Original「マイ・オールド・アス ～２人のワタシ～」 （My Old Ass／アメリカ） ＊午後5時から独占配信 11月8日 cWBSC c2024 SAMURAI JAPAN 「特攻野郎 A チーム THE MOVIE」 11月15日 「グラディエーター」 11月29日 Amazon Original「死者の日にアディオス！」（Hasta La Madre De La Navidad／メキシコ） ＊午後3時から独占配信 Amazon Original「ケイレブの世界：オンツアー」（The World According To Kaleb: On Tour／イギリス） ＊午前9時から独占配信 テレビドラマ（日本） 11月1日 「アトムの童」 「下剋上球児」 「事件」 「フィクサー」Season1 11月28日 Amazon Original ドラマ「【推しの子】」 ＊午後9時から独占配信 テレビドラマ（海外） 11月1日 「ザ・イコライザー」シーズン3 11月7日 Amazon Original「シタデル ハニー バニー」（Citadel Honey Bunny／インド）シーズン1 ＊午前3時半から独占配信 11月8日 Amazon Original「1 分 1 秒の軌跡」（Cada Minuto Cuenta／メキシコ）シーズン1 ＊午後 時から独占配信 Amazon Original「クロマニョン ～炎の夜～」（Cromanon／アルゼンチン）シーズン1 ＊午後12時から独占配信 11月14日 Amazon Original「アレックス・クロス ～狙われた刑事～」（Cross／アメリカ）シーズン1 ＊午後5時から独占配信 11月20日 Amazon Original「Amazon ほしい物リスト・ゲーム」（Amazon Wish List Games／アメリカ）シーズン1 ＊午後5時から独占配信 11月21日 Amazon Original「クルーエル・インテンションズ」（Cruel Intentions／アメリカ）シーズン1 ＊午後5時から独占配信 11月22日 Amazon Original「踊る！ワック・ガールズ」（Waack Girls／インド）シーズン1 ＊午前3時半から独占配信 テレビドラマ（韓国） 11月1日 「弱いヒーロー Class1」 音楽（韓国） 11月1日 「NCT NATION : To The World in Cinemas」 ＊独占配信 スポーツ 11月9日～11月10日 「侍ジャパンシリーズ 2024」 11月9日 18:30配信開始 19:00試合開始 日本vsチェコ（バンテリンドーム ナゴヤ） ＊独占ライブ配信 11月10日 18:30配信開始 19:00試合開始 日本vsチェコ（バンテリンドーム ナゴヤ） 11月13日～11月24日 「第3回 WBSC プレミア 12」 グループ B 11月13日 18:30配信開始 19:00試合開始 日本vsオーストラリア（バンテリンドーム ナゴヤ） 11月15日 18:30配信開始 19:00試合開始 日本vs韓国（台北ドーム） 11月16日 18:30配信開始 19:00試合開始 チャイニーズ・タイペイvs日本（台北ドーム） 11月17日 18:30配信開始 19:00試合開始 日本vsキューバ（天母スタジアム） 11月18日 18:30配信開始 19:00試合開始 ドミニカ共和国vs日本（天母スタジアム） スーパーラウンド 11月21日 18:30配信開始 19:00試合開始 （東京ドーム） 11月22日 18:30配信開始 19:00試合開始 （東京ドーム） 11月23日 18:30配信開始 19:00試合開始（東京ドーム） 3位決定戦 11月24日 11:30配信開始 12:00試合開始（東京ドーム） 決勝 11月24日 18:30配信開始 19:00試合開始（東京ドーム） ※スーパーラウンドに侍ジャパンが出場しなかった場合は別の試合を放送予定 ※悪天候の場合は、延期などの可能性があります。