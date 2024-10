【「Prime Video」11月新着予定コンテンツ】10月29日 公開

Amazonは、Prime会員向けの映像配信サービス「Prime Video」にて11月に配信する新着作品を公開した。

11月は、8日より劇場アニメ「ルックバック」が、Amazon Original ドラマ「【推しの子】」が28日21時から独占配信される。なお、ドラマ「【推しの子】」の続きを描く映画は、東映配給にて12月20日より全国公開予定。

劇場アニメ「ルックバック」

11月8日(金)からPrime Videoで独占配信

2021年に藤本タツキ氏が「少年ジャンプ+」で発表した読み切りマンガ「ルックバック」を、押山清高氏の監督によりアニメ化した作品。

学年新聞で4コマ漫画を連載し、クラスメートから絶賛を受けている小学4年生の藤野が、ある日突然先生から、不登校の同級生である京本の4コマ漫画を掲載したいと告げられることで始まるストーリー。2人を繋いだのはマンガへのひたむきな思いだった。2人の成長を追いながら、ある日起きた、すべてを打ち砕く衝撃的な出来事を描いている。

Amazon Originalドラマ「【推しの子】」

11月28日(木)21時からPrime Videoで独占配信

本作は、2020年に「週刊ヤングジャンプ」にて赤坂アカ氏と横槍メンゴ氏の共同名義で連載がスタートしたマンガ「【推しの子】」初の実写となるAmazon Original ドラマ。

マンガ「【推しの子】」は、伝説的アイドル・アイの“推しの子”として転生するファンタジックな設定と、ショッキングな描写もいとわないサスペンス要素、“芸能界”という複雑な世界に躊躇なく切り込む斬新なストーリー展開に衝撃が走った。

2024年11月新着予定作品一覧

映画(日本)

11月8日(金)

・「バジーノイズ」 *見放題独占配信

11月12日(火)

・「線は、僕を描く」

アニメ映画(日本)

11月8日(金)

・「ルックバック」 *独占配信

映画(海外)

11月1日(金)

・Amazon Original「自由を愛した男」(Libre/フランス) *8時から独占配信

・「パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々/魔の海」

・「パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々」

・「ハート・ロッカー」

・「PLANET OF THE APES 猿の惑星」

・「猿の惑星: 創世記」

・「猿の惑星:新世紀(ライジング)」

・「猿の惑星:聖戦記(グレート・ウォー)」

・「モンスター」

11月4日(月・振替休日)

・「チャレンジャーズ」 *見放題独占配信

11月7日(木)

・Amazon Original「マイ・オールド・アス ~2人のワタシ~」 (My Old Ass/アメリカ) *17時から独占配信

11月8日(金)

・「特攻野郎Aチーム THE MOVIE」

11月15日(金)

・「グラディエーター」

11月29日(金)

・Amazon Original「死者の日にアディオス!」(Hasta La Madre De La Navidad/メキシコ) *15時から独占配信

・Amazon Original「ケイレブの世界:オンツアー」(The World According To Kaleb: On Tour/イギリス) *9時から独占配信

テレビドラマ(日本)

11月1日(金)

・「アトムの童」

・「下剋上球児」

・「事件」

・「フィクサー」 Season1

11月28日(木)

・Amazon Original ドラマ「【推しの子】」 *21時から独占配信

テレビドラマ(海外)

11月1日(金)

・「ザ・イコライザー」シーズン 3

11月7日(木)

・Amazon Original「シタデル ハニー バニー」(Citadel Honey Bunny/インド)シーズン1 *3時半から独占配信

11月8日(金)

・Amazon Original「1分1秒の軌跡」(Cada Minuto Cuenta/メキシコ)シーズン1 *15時から独占配信

・Amazon Original「クロマニョン ~炎の夜~」(Cromanon/アルゼンチン)シーズン1 *12 時から独占配信

11月14日(木)

・Amazon Original「アレックス・クロス ~狙われた刑事~」(Cross/アメリカ)シーズン1 *17時から独占配信

11月20日(水)

・Amazon Original「Amazon ほしい物リスト・ゲーム」(Amazon Wish List Games/アメリカ)シーズン1 *17時から独占配信

11月21日(木)

・Amazon Original「クルーエル・インテンションズ」(Cruel Intentions/アメリカ)シーズン 1 *17時から独占配信

11月22日(金)

・Amazon Original「踊る!ワック・ガールズ」(Waack Girls/インド)シーズン 1 *3時半から独占配信

テレビドラマ(韓国)

11月1日(金)

・「弱いヒーロー Class1」

音楽(韓国)

11月1日(金)

・「NCT NATION : To The World in Cinemas」 *独占配信

スポーツ

11月9日(土)~11月10日(日)

・「侍ジャパンシリーズ 2024」

11月9日(土)18時30分 配信開始 19時 試合開始 日本 vs チェコ(バンテリンドーム ナゴヤ) *独占ライブ配信

11月10日(日)18時30分 配信開始 19時 試合開始 日本 vs チェコ(バンテリンドーム ナゴヤ)

11月13日(水)~11月24日(日)

・「第3回 WBSCプレミア12」

【グループB】

11月13日(水)18時30分 配信開始 19時 試合開始 日本 vs オーストラリア(バンテリンドーム ナゴヤ)

11月15日(金)18時30分 配信開始 19時 試合開始 日本 vs 韓国(台北ドーム)

11月16日(土)18時30分 配信開始 19時 試合開始 チャイニーズ・タイペイ vs 日本(台北ドーム)

11月17日(日)18時30分 配信開始 19時 試合開始 日本 vs キューバ(天母スタジアム)

11月18日(月)18時30分 配信開始 19時 試合開始 ドミニカ共和国 vs 日本(天母スタジアム)

【スーパーラウンド】

11月21日(木)18時30分 配信開始 19時 試合開始 (東京ドーム)

11月22日(金)18時30分 配信開始 19時 試合開始 (東京ドーム)

11月23日(土)18時30分 配信開始 19時 試合開始 (東京ドーム)

【3位決定戦】

11月24日(日)11時30分 配信開始 12時 試合開始 (東京ドーム)

【決勝】

11月24日(日)18時30分 配信開始 19時 試合開始 (東京ドーム)

※スーパーラウンドに侍ジャパンが出場しなかった場合は別の試合を放送予定

※悪天候の場合は、延期などの可能性があります。

「bloome+」

11月8日より、新しいPrime Videoのサブスクリプション「bloome+」(ブルームプラス)のサービスが開始される。月額料金は660円。

タイを中心として韓国、中国、台湾など、アジア各国の作品の名作ドラマ、関連ドラマ・バラエティまで豊富なラインナップを取り揃えており、来年4月までにコンテンツは100タイトル以上に拡大される。

主な配信ラインナップ

・「JACK&JOKER U STEAL MY HEART」

・「Wandee Goodday」

・「A Tale of Thousand Stars」

・「I Told Sunset About You ~僕の愛を君の心で訳して~」

・「Sotus S」

・「TharnType/ターン×タイプ」

・「Between Us~縒り合わせる運命~」

□「bloome+」(※11月8日午前リンク公開予定)のページ

「J SPORTS」

月額料金:2,178円

4年に一度開催される、野球の国代表による国際大会「第3回WBSCプレミア12」が11月9日より開幕。WBSC/KONAMI 世界野球ランキング上位12カ国が出場し、世界トップクラスの野球選手によるハイレベルな戦いが繰り広げられる。

「J SPORTS」では「2023 WORLD BASEBALL CLASSIC」銀メダルのアメリカをはじめ、メキシコ、ベネズエラ、オランダ、パナマ、プエルトリコが所属するグループ Aのオープニングラウンドと、日本、韓国、チャイニーズ・タイペイ、キューバ、ドミニカ共和国、オーストラリアが所属するグループBの日本戦以外のオープニングラウンド 25試合、そしてスーパーラウンド全6試合のうちデーゲーム3試合の合計28試合がLIVE配信される。

□「J SPORTS」のページ

(C)藤本タツキ/集英社 (C) 2024「ルックバック」製作委員会

(C)赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社・2024 映画【推しの子】製作委員会

(C)2024 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.

(C)2024 METRO-GOLDWYN-MAYER PICTURES INC. All Rights Reserved.

(C)むつき潤・小学館/「バジーノイズ」製作委員会

(C)Amazon MGM Studios

(C)WBSC (C)2024 SAMURAI JAPAN

※視聴には会員登録が必要となります。(Amazon プライムについて詳しくは amazon.co.jp/prime へ)

※一部、情報解禁等の都合上、配信予定をお知らせできない配信作品がございます。また、配信開始日は変更になる可能性がございます。予めご了承ください。