Amazonプライム会員になると追加料金なしで利用できる定額制の動画配信サービス(SVOD)「Prime Video」で、2024年11月より配信開始となる新着作品を紹介する。※視聴には会員登録が必要。配信開始日は変更になる可能性あり。今年公開された映画『ルックバック』 、 『バジーノイズ』、『チャレンジャーズ』やAmazon Originalドラマ『 【推しの子】 』 、 『 アレックス・クロス 〜狙われた刑事 』 を配信開始。

日本時間11月13日に、野球日本代表「侍ジャパン」が初戦を迎える『第3回WBSCプレミア12』の「侍ジャパン」の全試合と、11月9日、10日に行われるチェコ代表との強化試合『侍ジャパンシリーズ 2024』のライブ配信もある。初戦となる9日のチェコ代表との強化試合のライブ配信は Prime Video独占。今大会は、昨年の「アジアプロ野球チャンピオンシップ2023」でアジアを制した井端弘和監督にとって、世界への挑戦となる。■映画(日本)11月8日(金)『バジーノイズ』 *見放題独占配信11月12日(火)『線は、僕を描く』■アニメ映画(日本)11月8日(金)『ルックバック』 *独占配信■映画(海外)11月1日(金)Amazon Original『自由を愛した男』(Libre/フランス)*午前8時から独占配信『パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々 /魔の海』『パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々』『ハート・ロッカー』『 PLANET OF THE APES 猿の惑星』『猿の惑星 : 創世記』『猿の惑星:新世紀(ライジング)』『猿の惑星:聖戦記(グレート・ウォー)』『モンスター』11月4日(月・振替休日)『チャレンジャーズ』 *見放題独占配信11月7日(木)Amazon Original『マイ・オールド・アス 〜2人のワタシ〜』(My Old Ass/アメリカ)*午後5時から独占配信11月8日(金)『特攻野郎 Aチーム THE MOVIE』11月15日(金)『グラディエーター』11月29日(金)Amazon Original『 死者の日にアディオス!』(Hasta La Madre De La Navidad/メキシコ) *午後3時から独占配信Amazon Original『ケイレブの世界:オンツアー』(The World According To Kaleb: On Tour/イギリス) *午前9時から独占配信■テレビドラマ(日本)11月1日(金)『アトムの童』『下剋上球児』『事件』『フィクサー』 Season111月28日(木)Amazon Originalドラマ 『【推しの子】』 *午後9時から独占配信■テレビドラマ(海外)11月1日(金)『ザ・イコライザー』 シーズン 311月7日(木)Amazon Original『 シタデル ハニー バニー』(Citadel Honey Bunny/インド)シーズン1 *午前3時半から独占配信11月8日(金)Amazon Original『1分1秒の軌跡』(Cada Minuto Cuenta/メキシコ )シーズン1 *午後3時から独占配信Amazon Original『クロマニョン 〜炎の夜〜』 Cromanon/アルゼンチン )シーズン1 *正午から独占配信11月14日(木)Amazon Original『 アレックス・クロス 〜狙われた刑事』(Cross/アメリカ)シーズン1 *午後5時から独占配信11月20日(水)Amazon Original『Amazon ほしい物リスト・ゲーム』(Amazon Wish List Games/アメリカ)シーズン1 *午後5時から独占配信11月21日(木)Amazon Original『クルーエル・インテンションズ』(Cruel Intentions/アメリカ)シーズン1 *午後5時から独占配信11月22日(金)Amazon Original『踊る!ワック・ガールズ』(Waack Girls/インド)シーズン1 *午前3時半から 独占配信■テレビドラマ(韓国)11月1日(金)『弱いヒーロー Class1』■音楽(韓国)11月1日(金)『NCT NATION : To The World in Cinemas』 *独占配信■スポーツ11月9日(土)〜11月10日(日)『侍ジャパンシリーズ 2024』11月9日(土)午後6時30分配信開始、午後7時試合開始日本 vs チェコ(バンテリンドーム ナゴヤ) *独占ライブ配信11月10日(日)午後6時30分配信開始、午後7時試合開始日本 vs チェコ(バンテリンドーム ナゴヤ)11月13日(水)〜 11月24日(日)『第3回 WBSC プレミア 12』グループB11月13日(水)午後6時30分配信開始、午後7時試合開始日本 vs オーストラリア(バンテリンドーム ナゴヤ)11月15日(金)午後6時30分配信開始、午後7時試合開始日本 vs 韓国(台北ドーム)11月16日(土)午後6時30分配信開始、午後7時試合開始チャイニーズ・タイペイ vs 日本(台北ドーム)11月17日(日)午後6時30分配信開始、午後7時試合開始日本 vs キューバ(天母スタジアム)11月18日(月)午後6時30分配信開始、午後7時試合開始ドミニカ共和国 vs 日本(天母スタジアム)スーパーラウンド11月21日(木)午後6時30分配信開始、午後7時試合開始(東京ドーム)11月 22日(金)午後6時30分配信開始、午後7時試合開始(東京ドーム)11月 23日(土)午後6時30分配信開始、午後7時試合開始(東京ドーム)3位決定戦11月24日(日) 午前11時30分配信開始、正午試合開始(東京ドーム)決勝11月24日(日) 午後6時30分配信開始、午後7時試合開始(東京ドーム)※スーパーラウンドに侍ジャパンが出場しなかった場合は別の試合を放送予定※悪天候の場合は、延期などの可能性があり。