4人組ロックバンド[Alexandros](アレキサンドロス)の川上洋平がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「おと、をかし」(毎週土曜15:00〜15:25)。この番組は川上が毎週、その日の空気感、季節感、そして世の中の雰囲気を加味して、洋邦ジャンルを問わず“今の気分”で極上の音楽をセレクトしていきます。番組では「10月10日」の「プレミアム・アウトレットの日」を記念して、「ふかや花園プレミアム・アウトレット」(埼玉県深谷市)にて初の公開収録を実施。10月19日(土)、26日(土)の放送では、その模様を放送しました。

26日(土)の放送では、川上がリスナーの前で弾き語りを披露したコーナーの音源をオンエアしました。

「ふかや花園プレミアム・アウトレット」でおこなわれた初の公開収録イベントにて生演奏を披露する[Alexandros]川上洋平

「10月10日」は、アウ“ト”(10)レッ“ト”(10)の語呂に合わせた「プレミアム・アウトレットの日」です。2020年に、プレミアム・アウトレットの日本上陸20 周年を記念し、三菱地所・サイモン株式会社が、一般社団法人 日本記念日協会に申請し、記念日として認定を受けました。2024年10月10日は5回目となる「プレミアム・アウトレットの日」を記念して、全国 10 ヵ所に展開するプレミアム・アウトレット各施設において、 10月の月間を通してさまざまなイベントを開催。「おと、をかし」とのコラボ企画も実施し、埼玉県深谷市の「ふかや花園プレミアム・アウトレット」では、10月12日(土)に公開収録イベント「おと、をかし 公開収録supported by PREMIUM OUTLETS」を開催しました。併せて全国のプレミアム・アウトレットで実施中の番組コラボキャンペーン限定ポッドキャストが聴けるQRコード付きステッカーも配布しています。番組初となる公開収録では、大勢の観客が集うなか、川上が世の中の流れにとらわれず、リスナーの気持ち・その日の気分にぴったりな「をかし」な楽曲をセレクト。観客に向けて、「川上洋平の今の気分の音楽をセレクトしつつ、目の前にお客さんがたくさんいますので、ちょっとだけ“スペシャルなこと”もお届けしようと思います。最後までお付き合いください!」と呼びかけました。1曲目のセレクトは、アメリカ・ロサンゼルスを拠点に活動する、ジンバブエ生まれ・オーストラリア育ちのシンガーソングライター/ラッパーのTkay Maidza(ティーケイ・マイザ)の楽曲「Electric Feel」。同曲は、アメリカのサイケデリック・ポップバンドMGMT(エム・ジー・エム・ティー)の同名曲をカバーした楽曲です。川上は「とても素敵なカバーだと思いました。今の雰囲気にぴったりだし、夜のドライブにもいいと思います」と紹介しました。続いてのセレクトは、イギリス・ロンドン出身のシンガーソングライターNilüfer Yanya(ニルファー・ヤンヤ)の楽曲「Like I Say (I runaway)」川上は「僕のなかで2024年のベスト5に入るぐらいの曲です」と絶賛。「最初はおしゃれな感じのループのドラムから始まって、印象的なフレーズが繰り返されるなと思ったときに、サビめいたところでわりとグランジな、シューゲイジングなギターが入ってきてカッコいいです。そこはイギリス出身の雰囲気が出ているなと思いました」と聞きどころを紹介しました。3曲目に選曲したのは、Des Rocs(デス・ロックス)の「Used to the Darkness」を選曲。たまたま見かけたライブ映像に魅了されてから追いかけていると明かす川上は、「1人ライブのステージを駆け回って、かなりアグレッシブなパフォーマンスをするアーティストです」と説明。「ロックンロールをものすごく出しているんですけど、今っぽいドラムのループを使っていたりするんです。次世代のギターヒーローが現れたなと思いました」と話しました。楽曲セレクトが終わると、川上の弾き語りのコーナーに。[Alexandros]の楽曲「Backseat」をアコースティックギターでの生演奏を披露しました。演奏直後、川上は「熱くなってきました! 夏フェスになった気持ちですが、カラッとした気候は秋ならではですね」と語りました。公開収録イベントでは他にも、番組の定番企画「おかしクイズ」に挑戦しました。イベントを振り返り、楽しかったと話す川上は「また公開収録をやりたいなと思いました。次は春あたりにお邪魔できたらいいなと思います! それではみなさん、『をかし』な週末をお過ごしください。ここまでのお相手は、[Alexandros]の川上洋平でした!」とコメントし、公開収録を締めくくりました。

この日の生演奏の模様は、番組放送終了後もradikoタイムフリーで聴くことができます。ぜひチェックしてください!



また、全国のプレミアム・アウトレットでは10月1日(火)〜10月31日(木)までの期間、「おと、をかし」のオリジナルステッカーが入手できる番組コラボキャンペーンを開催しています。ステッカー裏面に記されたQRコードを読み込むことで、ここでしか聴けない番組本編とは異なるスピンオフコンテンツを楽しめます。入手方法・詳細はプレミアム・アウトレットの公式Webサイト https://www.premiumoutlets.co.jp/sp/poday_2024/をご確認ください。



