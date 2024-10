K-POPの祭典「2024 MAMA AWARDS」のホストとして俳優のパク・ボゴムとキム・テリが決定し、さらに追加アーティストの出演も発表された。今年のMAMAはK-POP授賞式初となるアメリカでの開催が予定されており、11月21日(現地時間)にロサンゼルスのドルビー・シアター、続いて22日と23日には京セラドーム大阪で開催される。今回の授賞式テーマは「25 Voices of MAMA AWARDS」。長年MAMAの象徴的存在であるパク・ボゴムはアメリカ公演のホストを務めることとなり、「MAMAの新しい歴史に一ページを飾ることができ、嬉しく、ワクワクする気持ちだ。多くのスタッフとK-POPアーティストが作り出す素敵なステージを期待し、皆が音楽で一つになる時間になることを願っている」と喜びを語った。

一方、キム・テリは京セラドームでの授賞式をリードする予定で、「とうてい表現できない努力と輝がしい才能がまるで巨大な花火のようにステージ全体を彩る祭典、MAMAのホストとして参加することとなりました。すべてのアーティストの皆さんに深い尊敬の念を抱きながら、その場に一緒にいる時間を心待ちにしている」と意気込んでいる。追加ラインナップには、昨年「Album of the Year」を受賞したSEVENTEENや、アメリカからはR&Bシンガーでグラミー受賞歴も持つANDERSON.PAAKのほか、グローバルファンによって選ばれた新ガールズグループ「izna」も初ステージを披露する。また、注目のコラボレーションステージとして、バーチャルアイドルのPLAVEとラッパーのイ・ヨンジ、ENHYPEN、TOMORROW X TOGETHER、ZEROBASEONEによる共演も予定されている。今年はロサンゼルスと大阪、それぞれの現地時間基準で3日間にわたって開催。25年の歴史でアメリカに初進出する。今年の授賞式全体のコンセプトは「BIG BLUR:What is Real?」。主催であるMnetおよび動画配信サービス「Mnet Smart+」で字幕付き生中継される。【『2024 MAMA AWARDS』パフォーミングアーティスト】(※28日時点、アルファベット順)■11月21日(米ロサンゼルス/ドルビー・シアター)ANDERSON.PAAK、ILLIT、J.Y.Park、KATSEYE、RIIZE、TWS、YOUNG POSSE■11月22日(京セラドーム大阪)BOYNEXTDOOR、ENHYPEN、IVE、izna、LEE YOUNG JI、ME:I、PLAVE、TREASURE、TOMORROW X TOGETHER■11月23日(京セラドーム大阪)aespa、BIBI、G-DRAGON、(G)I-DLE、INI、MEOVV、SEVENTEEN、ZEROBASEONE