世界大手の玩具メーカー「マテル」が、エディオングループの一部店舗限定で、ディズニー・アニメーション映画『アナと雪の女王』のフローズンくじキャンペーンを開催!

小学生以下のお子さんはどなたでも、なぞときとくじにチャレンジでき、 参加者全員、エルサとアナのぬりえがもらえます☆

マテル ディズニー・アニメーション映画『アナと雪の女王』フローズンくじキャンペーン

開催期間:2024年11月1日(金)〜なくなり次第終了

対象:小学生以下のお子様

くじ景品:アナと雪の女王 エルサ ミニドール(抽選)/アナと雪の女王 アナ ミニドール(抽選)

開催店舗:エディオングループの一部店舗

家電量販店エディオングループの一部店舗で、『アナと雪の女王』のフローズンくじキャンペーンを開催!

「オラフ」から「アナ」に届いたお手紙をよんで、店内に設置している『アナと雪の女王』のキャラクターがいる3つのチェックポイントパネルを探し、なぞをときます。

ひみつのキーワードをすべて埋めて、レジへ渡すと、スクラッチくじにチャレンジすることができます。

スクラッチチャンスであたりが出ると、「アナ」と「エルサ」のミニドールをプレゼント。

『アナと雪の女王2』で登場する衣装を着ています。

また、参加された方はもれなく「アナ」「エルサ」「オラフ」のぬりえがもらえます。

対象店舗

マテル アナと雪の女王 ドールシリーズ

マテルでは、『アナと雪の女王』のドールシリーズを展開中。

「アナと雪の女王 アナ/エルサ(ファッションドール)」は、「アナ」と「エルサ」の2パターンの衣装を楽しめるファッションドール。

「アナと雪の女王 エルサ(うたってたのしい!ドール)」は、「エルサ」が『レット・イット・ゴー〜ありのままで〜』歌ってくれます。

「アナと雪の女王 アナ(うたってたのしい!ドール)」は、「アナ」が『うまれてはじめて』を歌う仕掛け付きです。

「アナと雪の女王 エルサとこおりのおしろ(かさねるおしろシリーズ!ミニドール)」は、「エルサ」や「オラフ」と一緒に自分だけのお城を作ることができます。

「エルサ」が魔法で作った氷のお城のようなデザインです。

「アナと雪の女王 アナとアレンデールのおしろ (かさねるおしろシリーズ!ミニドール)」は、パーツを組み合わせてお城をデザインできます。

「アナ」と「オラフ」のドール付きです。

「アナ」と「エルサ」のミニドールが当たる『アナと雪の女王』のタイアップキャンペーン。

エディオングループの一部店舗で2024年11月1日より実施される、ディズニー・アニメーション映画『アナと雪の女王』フローズンくじキャンペーンの紹介でした☆

