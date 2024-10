◆アマプラ11月新着コンテンツ発表

【モデルプレス=2024/10/29】Amazon Prime Video配信作品の11月新着コンテンツが発表された。1万以上の人気映画やTV番組が見放題のPrime Videoのプライム会員特典対象作品のラインアップに、11月は新作の映画や名画、話題のTV番組が登場。映画「ルックバック」、「バジーノイズ」、「チャレンジャーズ」や、Amazon Originalドラマ「【推しの子】」、「アレックス・クロス 〜狙われた刑事〜」を配信開始。さらに「第3回WBSCプレミア12」をライブ配信し、11月9日のチェコ代表との強化試合は独占ライブ配信される。

◆「線は、僕を描く」

◆「バジーノイズ」

◆「ルックバック」

◆「グラディエーター」

◆Amazon Originalドラマ「【推しの子】」

◆Amazon Original「アレックス・クロス 〜狙われた刑事〜」(Cross/アメリカ)

◆「第3回WBSCプレミア12」

◆映画(日本)

◆アニメ映画(日本)

◆映画(海外)

◆テレビドラマ(日本)

◆テレビドラマ(海外)

◆テレビドラマ(韓国)

◆音楽(韓国)

◆スポーツ

水墨画の世界を題材にした砥上裕將氏の同名青春芸術小説を、映画「ちはやふる」の小泉徳宏監督がメガホンをとり、実写映画化された「線は、僕を描く」を、11月12日から見放題配信。深い喪失の中にあった大学生の青山霜介(横浜流星)が、アルバイト先で水墨画と運命的な出会いを果たし、戸惑いながらも水墨画を学び成長していく姿を描く。むつき潤氏によるDTM(デスクトップミュージック)を題材にした同名漫画を原作とする音楽青春グラフィティ「バジーノイズ」を11月8日から見放題独占配信。川西拓実(JO1)演じる、唯一の“すきなもの”である音楽をPCで作り、ひとり奏でるだけの生活を送る清澄、桜田ひより演じる自分の気持ちに素直に生き、清澄の世界に強烈なノイズが流れ込むきっかけとなる潮らが、バンドを結成し、音楽を通して繋がっていく様を描く。2021年に藤本タツキ氏が「少年ジャンプ+」で発表した読み切り漫画「ルックバック」が、押山清高氏の監督によりアニメ化され話題となった劇場アニメ「ルックバック」を11月8日から独占配信。学年新聞で4コマ漫画を連載し、クラスメートから絶賛を受けている小学4年生の藤野が、ある日突然先生から、不登校の同級生である京本の4コマ漫画を掲載したいと告げられることで始まるストーリー。2人を繋いだのは漫画へのひたむきな思い。2人の成長を追いながら、ある日起きた、すべてを打ち砕く衝撃的な出来事を描く。「グラディエーターII 英雄を呼ぶ声」の劇場公開に合わせて、第73回アカデミー賞(R)において作品賞・主演男優賞を含む5部門受賞を果たした名匠リドリー・スコット監督による名作「グラディエーター」を11月15日から見放題配信。皇帝の息子コモドゥス(ホアキン・フェニックス)によって家族を殺され、奴隷の身分に落とされた平民出身の将軍マキシマス(ラッセル・クロウ氏)が闘技場で死闘を繰り返しながらコモドゥスへの復讐の機会を狙う。2020年に「週刊ヤングジャンプ」にて赤坂アカ氏と横槍メンゴ氏の共同名義で連載スタートした【推しの子】は伝説的アイドル・アイの“推しの子”として転生するファンタジックな設定とショッキングな描写もいとわないサスペンス要素、“芸能界”という複雑な世界に躊躇なく切り込む他に類を見ない斬新なストーリーに衝撃が走った。初の実写となるAmazon Originalドラマ「【推しの子】」を、11月28日21時から独占配信する。また、本作の続きを描く映画は、東映配給にて12月20日より全国公開される。日本でも翻訳版が多数出版されているジェイムズ・パタースン氏のベストセラー小説「アレックス・クロス」シリーズをもとにしたスリラーAmazon Original「アレックス・クロス 〜狙われた刑事〜」シーズン1を、11月14日から独占配信。主人公の刑事で犯罪心理学者のアレックス・クロスを、「ブラックアダム」でホークマンを演じたオルディス・ホッジが演じている。日本時間11月13日に野球日本代表「侍ジャパン」が初戦を迎える「第3回WBSCプレミア12」の「侍ジャパン」の全試合と、11月9日、10日に行われるチェコ代表との強化試合「侍ジャパンシリーズ 2024」をライブ配信。初戦となる9日のチェコ代表との強化試合はPrime Videoが独占ライブ配信する。Prime Videoとして3回目の「侍ジャパン」のライブ配信となる本試合は、2023年の「アジアプロ野球チャンピオンシップ 2023」でアジアを制した井端弘和監督にとって、世界への挑戦となる。(modelpress編集部)2024年11月8日(金)・『バジーノイズ』※見放題独占配信2024年11月12日(火)・『線は、僕を描く』2024年11月8日(金)・『ルックバック』※独占配信2024年11月1日(金)Amazon Original『自由を愛した男』(Libre/フランス)※午前8時から独占配信・『パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々/魔の海』・『パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々』・『ハート・ロッカー』・『PLANET OF THE APES 猿の惑星』・『猿の惑星: 創世記』・『猿の惑星:新世紀(ライジング)』・『猿の惑星:聖戦記(グレート・ウォー)』・『モンスター』2024年11月4日(月・振替休日)・『チャレンジャーズ』※見放題独占配信2024年11月7日(木)・Amazon Original『マイ・オールド・アス 〜2人のワタシ〜』 (My Old Ass/アメリカ)※午後5時から独占配信2024年11月8日(金)・『特攻野郎Aチーム THE MOVIE』2024年11月15日(金)・『グラディエーター』2024年11月29日(金)・Amazon Original『死者の日にアディオス!』(Hasta La Madre De La Navidad/メキシコ)※午後3時から独占配信・Amazon Original『ケイレブの世界:オンツアー』(The World According To Kaleb: On Tour/イギリス)※午前9時から独占配信2024年11月1日(金)・『アトムの童』・『下剋上球児』・『事件』・『フィクサー』Season12024年11月28日(木)・Amazon Originalドラマ『【推しの子】』※午後9時から独占配信2024年11月1日(金)・『ザ・イコライザー』シーズン32024年11月7日(木)・Amazon Original『シタデル ハニー バニー』(Citadel Honey Bunny/インド)シーズン1 ※午前3時半から独占配信2024年11月8日(金)・Amazon Original『1分1秒の軌跡』(Cada Minuto Cuenta/メキシコ)シーズン1 ※午後3時から独占配信・Amazon Original『クロマニョン 〜炎の夜〜』(Cromañon/アルゼンチン)シーズン1 ※午後12時から独占配信2024年11月14日(木)・Amazon Original『アレックス・クロス 〜狙われた刑事〜』(Cross/アメリカ)シーズン1 ※午後5時から独占配信2024年11月20日(水)・Amazon Original『Amazon ほしい物リスト・ゲーム』(Amazon Wish List Games/アメリカ)シーズン1 ※午後5時から独占配信2024年11月21日(木)・Amazon Original『クルーエル・インテンションズ』(Cruel Intentions/アメリカ)シーズン1 ※午後5時から独占配信2024年11月22日(金)・Amazon Original『踊る!ワック・ガールズ』(Waack Girls/インド)シーズン1 ※午前3時半から独占配信2024年11月1日(金)・『弱いヒーロー Class1』2024年11月1日(金)・『NCT NATION : To The World in Cinemas』 ※独占配信2024年11月9日(土)〜11月10日(日)・『侍ジャパンシリーズ 2024』11月9日(土)18:30配信開始 19:00試合開始 日本 vs チェコ(バンテリンドーム ナゴヤ)※独占ライブ配信11月10日(日)18:30配信開始 19:00試合開始 日本vs チェコ(バンテリンドーム ナゴヤ)2024年11月13日(水)〜11月24日(日)・『第3回 WBSC プレミア 12』グループB11月13日(水)18:30 配信開始 19:00試合開始 日本 vs オーストラリア(バンテリンドーム ナゴヤ)11月15日(金)18:30配信開始 19:00試合開始 日本 vs 韓国(台北ドーム)11月16日(土)18:30配信開始 19:00試合開始 チャイニーズ・タイペイ vs 日本(台北ドーム)11月17日(日)18:30配信開始 19:00試合開始 日本 vs キューバ(天母スタジアム)11月18日(月)18:30配信開始 19:00試合開始 ドミニカ共和国 vs 日本(天母スタジアム)スーパーラウンド11月21日(木)18:30配信開始 19:00試合開始 (東京ドーム)11月22日(金)18:30配信開始 19:00試合開始 (東京ドーム)11月23日(土)18:30配信開始 19:00試合開始 (東京ドーム)3位決定戦11月24日(日)11:30配信開始 12:00試合開始 (東京ドーム)決勝11月24日(日)18:30配信開始 19:00試合開始 (東京ドーム)※スーパーラウンドに侍ジャパンが出場しなかった場合は別の試合を放送予定※悪天候の場合は、延期などの可能性があります。【Not Sponsored 記事】