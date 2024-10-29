現地で調整するジオグリフ Eclipse Sportswire / Breeders' Cup Photos(c)

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　現地時間11月2日(土)にアメリカ・デルマー競馬場で行われるブリーダーズカップマイル(3歳上・米G1・芝1600m)の馬番が確定した。

　日本から参戦するジオグリフは3番ゲート、テンハッピーローズは11番ゲートとなった。馬番、騎乗予定騎手は以下の通り。

【出走馬】
1行目：馬番 馬名/英字表記
2行目：性齢、所属・厩舎、騎乗予定騎手

1番 ラマチュエル/Ramatuelle
牝3、仏・C.ヘッド厩舎、A.ルメートル騎手

2番 チリフラッグ/Chili Flag
牝5、米・C.ブラウン厩舎、I.オルティスJr.騎手

3番 ジオグリフ/Geoglyph
牡5、日・木村哲也厩舎、横山武史騎手

4番 ディエゴヴェラスケス/Diego Velazquez
牡3、愛・A.オブライエン厩舎、R.ムーア騎手

5番 ゴリアド/Goliad
セ7、米・R.マンデラ厩舎、F.プラ騎手

6番 ノータブルスピーチ/Notable Speech
牡3、英・C.アップルビー厩舎、W.ビュイック騎手

7番 ポータフォーチュナ/Porta Fortuna
牝3、愛・A.オブライエン厩舎、T.マーカンド騎手

8番 モアザンルックス/More Than Looks
牡4、米・C.ドゥヴォー厩舎、J.オルティス騎手

9番 ヨハネス/Johannes
牡4、米・T.ヤクティーン厩舎、U.リスポリ騎手

10番 ウィンフォーザマネー/Win for the Money
セ5、加・M.キャシー厩舎、P.ハズバンズ騎手

11番 テンハッピーローズ/Ten Happy Rose
牝6、日・高柳大輔厩舎、津村明秀騎手

12番 カールスパクラー/Carl Spackler
牡4、米・C.ブラウン厩舎、T.ガファリオン騎手

※馬番、ゲート番は同一となる。