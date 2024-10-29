【米・BCマイル枠順】日本のジオグリフは3番、テンハッピーローズは11番ゲートに
現地時間11月2日(土)にアメリカ・デルマー競馬場で行われるブリーダーズカップマイル(3歳上・米G1・芝1600m)の馬番が確定した。
日本から参戦するジオグリフは3番ゲート、テンハッピーローズは11番ゲートとなった。馬番、騎乗予定騎手は以下の通り。
【出走馬】
1行目：馬番 馬名/英字表記
2行目：性齢、所属・厩舎、騎乗予定騎手
1番 ラマチュエル/Ramatuelle
牝3、仏・C.ヘッド厩舎、A.ルメートル騎手
2番 チリフラッグ/Chili Flag
牝5、米・C.ブラウン厩舎、I.オルティスJr.騎手
3番 ジオグリフ/Geoglyph
牡5、日・木村哲也厩舎、横山武史騎手
4番 ディエゴヴェラスケス/Diego Velazquez
牡3、愛・A.オブライエン厩舎、R.ムーア騎手
5番 ゴリアド/Goliad
セ7、米・R.マンデラ厩舎、F.プラ騎手
6番 ノータブルスピーチ/Notable Speech
牡3、英・C.アップルビー厩舎、W.ビュイック騎手
7番 ポータフォーチュナ/Porta Fortuna
牝3、愛・A.オブライエン厩舎、T.マーカンド騎手
8番 モアザンルックス/More Than Looks
牡4、米・C.ドゥヴォー厩舎、J.オルティス騎手
9番 ヨハネス/Johannes
牡4、米・T.ヤクティーン厩舎、U.リスポリ騎手
10番 ウィンフォーザマネー/Win for the Money
セ5、加・M.キャシー厩舎、P.ハズバンズ騎手
11番 テンハッピーローズ/Ten Happy Rose
牝6、日・高柳大輔厩舎、津村明秀騎手
12番 カールスパクラー/Carl Spackler
牡4、米・C.ブラウン厩舎、T.ガファリオン騎手
※馬番、ゲート番は同一となる。