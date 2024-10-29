【米・BCターフ枠順】日本のシャフリヤールは3番、ローシャムパークは1番ゲートに
現地時間11月2日(土)にアメリカ・デルマー競馬場で行われるブリーダーズカップターフ(3歳上・米G1・芝2400m)の馬番が確定した。
日本から参戦するシャフリヤールは3番ゲート、ローシャムパークは1番ゲートとなった。馬番、騎乗予定騎手は以下の通り。
【出走馬】
1行目：馬番 馬名/英字表記
2行目：性齢、所属・厩舎、騎乗予定騎手
1番 ローシャムパーク/Rousham Park
牡5、日・田中博康厩舎、C.ルメール騎手
2番 エミリーアップジョン/Emily Upjohn
牝5、英・J.ゴスデン厩舎、L.デットーリ騎手
3番 シャフリヤール/Shahryar
牡6、日・藤原英昭厩舎、C.デムーロ騎手
4番 ルクセンブルク/Luxembourg
牡5、愛・A.オブライエン厩舎、R.ムーア騎手
5番 ジェイアービー/Jayarebe
牡3、英・B.ミーハン厩舎、S.レヴィー騎手
6番 ファーブリッジ/Far Bridge
牡4、米・C.クレメント厩舎、J.ロザリオ騎手
7番 グランドソナタ/Grand Sonata
牡5、米・T.プレッチャー厩舎、T.ガファリオン騎手
8番 カボスピリット/Cabo Spirit
セ5、米・G.パパプロドロモー厩舎、A.セディーロ騎手
9番 エルエンシナル/El Encinal
牡4、米・F.ガルシア厩舎、A.アユソ騎手
10番 ウイングスパン/Wingspan
牝3、愛・A.オブライエン厩舎、W.ローダン騎手
11番 レベルスロマンス/Rebel's Romance
セ6、英・C.アップルビー厩舎、W.ビュイック騎手
12番 ゴールドフェニックス/Gold Phoenix
セ6、米・P.ダマート厩舎、K.フレイ騎手
13番 ゼアゴーズハーバード/There Goes Harvard
牡6、米・M.マッカーシー厩舎、J.ヴェラスケス騎手
※馬番、ゲート番は同一となる。