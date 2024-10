清春が2024年10月27日、東京・恵比寿ザ・ガーデンホールにて<2024 DEBUT 30TH ANNIVERSARY YEAR TOUR 天使ノ詩 『NEVER END EXTRA』 『The Birthday』>と題した恒例のバースデー公演で、観客と喜びを分かち合った。10月30日には56回目の誕生日を迎える清春だが、表現者としての成熟ぶりと底知れなさには、ますます心奪われるものがある。

■『黒夢・SADS限定復活!清春デビュー30周年記念6カ月連続WOWOW特集』



【SADS:10月〜11月】▼<SADS 1999-2003「SAD ASIAN DEAD STAR」>放送日:10月20日(日)午後7:00〜※アンコール放送:11月05日(火)午後6:00〜放送局:WOWOWライブで放送/WOWOWオンデマンドで配信※放送/配信終了後〜 1ヵ月間WOWOWオンデマンドでアーカイブ配信あり出演:SADS清春(Vo)、坂下丈朋(G)、小林勝(B)、照井仁(Dr)収録日:2024年6月29日、30日収録場所:東京・Zepp Haneda(TOKYO)▼<SADS Music Video Collection>放送日:11月02日(土)午後8:30〜放送局:WOWOWライブで放送/WOWOWオンデマンドで配信【清春:12月〜2025年1月】▼<清春 debut 30th anniversary year TOUR 天使ノ詩 「NEVER END EXTRA」The Birthday>放送日:12月15日(日)午後9:00〜放送局:WOWOWライブで放送/WOWOWオンデマンドで配信※放送/配信終了後〜1カ月間WOWOWオンデマンドでアーカイブ配信あり収録日:2024年10月27日収録場所:東京 恵比寿ガーデンプレイス ザ・ガーデンホール▼<清春 Music Video Collection>2025年1月放送/配信予定【黒夢:2025年2月〜3月】▼<黒夢 Music Video Collection>2025年2月放送/配信予定▼<黒夢 2025.02.09 CORKSCREW A GO GO! SAINT MY FAKE STAR>2025年3月放送/配信予定※放送・配信終了後〜 1ヵ月間WOWOWオンデマンドでアーカイブ配信あり収録日:2025年2月9日収録場所:東京ガーデンシアター