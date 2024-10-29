東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【日本】

雇用統計（9月）08:30

結果 2.4%

予想 2.5% 前回 2.5%（完全失業率)

結果 1.24倍

予想 1.23倍 前回 1.23倍（有効求人倍率)



※要人発言やニュース

【日本】

石破首相が国民民主党に「部分連合」を呼び掛ける方針を固めた（読売新聞報道）

玉木国民民主代表「金融政策いま急激な政策変更すべきではない」「自公連立入り全くない」



国民民主は賃金上昇率が物価2%に達するまで積極財政と「金融緩和」を継続する方針

国民民主党との連携により日銀の追加利上げはさらに遠のく可能性も



加藤財務相

投機的な動きを含めて為替市場の動向を緊張感さらに高めて注視



【台湾】

TSMC創業者が「半導体の自由貿易は死んだ」と発言、将来の課題を警告（台湾メディア）

TSMC製チップが中国ファーウェイのAIプロセッサに搭載されていたことが発覚

米国の対中輸出規制を故意に違反した場合、米政府から罰則を受ける可能性がある

外部サイト